Durango rompe barreras

«Queremos que conozcáis nuestro mundo» Los nervios no han impedido que Ane Larrabeiti, Iban Torres y Endika Zamaioa, integrantes de la asociación Geu Be, presentaran ayer la quinta edición del Día de la Discapacidad en el Duranguesado. Una jornada en la que se han propuesto mostrar sus capacidades y que Durango se siente en una silla de ruedas, esquive barreras con la ayuda de un bastón o reflexiones sobre la inclusión para ponerse en la piel de las personas «con necesidades y capacidades especiales», apuntó la portavoz socialista y teniente de alcalde, Pilar Ríos. El Ayuntamiento, en colaboración con Geu Be, Río de Oro y Síndrome de Angelman, celebrará el 26 de mayo el día de la discapacidad con distintos actos que quieren hacer pensar en aspectos como la inclusión, la accesibilidad, barreras y prejuicios.

De momento, el éxito precede a la cita. Participan más de 80 asociaciones y más de un millar ya se han apuntado para tomar parte de la comida programada. Larrabeiti, Torres y Zamaioa admitieron que cada vez «tenemos más amigos», por lo que les gustaría que la ciudadanía compatiera con ellos «un día divertido y muy especial», apuntaron.

José Alfaro, responsable de la Asociación de Familias con Necesidades Especiales Geu Be, señaló que más que un día en Durango, pueblo que ha demostrado una «sensibilidad especial de apoyo», se celebra la quincena de la discapacidad. Y es que desde hoy y hasta el día 25 más de 1.500 escolares toman parte en distintos talleres de inclusión que buscan romper barreras y prejuicios, lo que permite a las asociaciones «seguir soñando» .

Los escolares de Durango probarán la experiencia de ir en silla de ruedas o «sentir lo complicado que es el mundo cuando no vemos lo que nos rodea», también jugarán al balón con la única ayuda del sonido del esférico, utilizarán gafas 3D para ponerse en la piel de una persona con baja visión o reflexionarán sobre la discapacidad a través de cortos.

Estos talleres también saldrán a la calle el día 26 como parte de las actividades. La jornada arrancará con una carrera a las 9.45 horas que saldrá del Ayuntamiento hasta el multiusos. A las 10.30 en el polideportivo Landako se disputará un partido entre jugadores de fútbol sala de Durango y el equipo de Geu Be. A esa misma hora se sucederán talleres y circuitos adaptados que, según Pilar Ríos, permitirán «vivir las barreras físicas y las sociales que hacen incrementar la discapacidad».

Durango se pondrá a bailar con el flashmob que los tres colectivos han grabado en un video que se está difundiendo en las redes sociales. Tras la exhibición de bailes con grupos de danza, tendrá lugar la paellada cuyo aforo es de 1.200 personas y ya hay vendidas más de mil. «Hace semanas que frenamos el ritmo de venta viendo que no iba a poder entrar más gente, así que las pocas que quedan van a estar muy solicitadas», informó Alfaro. Los tickets, de 6 euros para los adultos y 3 euros para los menores, están a la venta hasta este sábado en el bar del rugby, el Mesoi Berria y el Plateruena.

La jornada concluirá con un concurso de postres, cuyo premio es de 100 euro, y al que hay que inscribirse antes del 24 de mayo en riodeorodurango@hotmail.com o a través del wasap 676 108 794.