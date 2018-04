Durango reivindica un sistema de pensiones «suficiente y sostenible» Los pensionistas se concentraron ayer delante del Ayuntamiento y volverán a reunirse el día 16. / Y. R. Representantes de la Corporación estuvieron presentes ayer en la reanudación de las movilizaciones por unos ingresos dignos MANUELA DÍAZ DURANGO. Martes, 10 abril 2018, 02:00

Los pensionistas volvieron ayer a la carga. Tras el parón de emana Santa y tal como vienen haciendo desde primeros de año, se concentraron frente al Ayuntamiento de Durango y otras localidades de la zona, como Iurreta y Amorebieta-Etxano. Ligeramente más mermados que otras veces, pero con mayor nivel de implicación y coordinación, jubilados y viudas volvieron a solicitar unas pensiones «dignas» y la participación de toda la ciudadanía en su lucha contra la subida de un 0,25 % al mes, la equiparación de la subida al IPC con una pensión mínima de 1.080 euros y la eliminación del factor de sostenibilidad que supondrá una fuerte rebaja de las pensiones futuras. En Durango anunciaron también su intención de secundar la manifestación que la juventud de la villa ha convocado para el día 28 para reivindicar viviendas dignas. «Ellos necesitan nuestro apoyo y nosotros el de ellos», matizaron en la protesta.

Entre los asistentes a la concentración volvieron a verse políticos de diversas siglas. La implicación del Ayuntamiento por unas pensiones dignas y el mantenimiento del sistema público se hizo efectivo justo antes de Semana Santa cuando el pleno aprobó, con el voto de calidad de la alcaldesa, Aitziber Irigoras, la moción secundada por el Parlamento vasco en la que se insta a Rajoy a garantizar un sistema «suficiente y sostenible» y a que adopte medidas destinadas a aumentar los ingresos.

Se solicita, también la derogación de la reforma laboral de 2012 y que se transfieran a la comunidad autónoma las competencias de Seguridad Social, «dado que se trata de una condición imprescindible para mejorar la situación de estas personas» en Euskadi. La propuesta contó con los votos del ejecutivo local -PNV y PSE-. EH Bildu y Herriaren Eskubidea apoyaron las propuestas de Nagusiak, Izar Gaztea y Pentsionistak Martxan, mientras que el PP presentó de urgencia su propia alternativa, que no sumó votos.

«Sin interlocutores»

La socialista Pilar Ríos lamentó que no se hubiera llegado a un acuerdo cuando en el Parlamento vasco ha sido aprobada por PNV, PSE y EH Bildu. Irigoras añadió que, antes del pleno, había comunicado a Izar Gaztea su posición. «Hemos optado por la que mayor consenso podía alcanzar y así lo entendió Izar Gaztea, algo que vosotros conocéis, pero como no os gusta, no lo decís», apuntó.

Un consenso que «llega tarde» ya que la moción de Izar Gaztea se presentó en octubre y «ha estado guardada en un cajón hasta ahora», censuro Andoni del Amo, de EH Bildu. El mismo tiempo que, según la jeltzale Goiztidi Díaz, ha tardado en salir a la luz en la Mancomunidad de Durango. El edil soberanista recordó al ejecutivo local que «la pelota no está únicamente en el Gobierno de Madrid». Acusó al PNV de haber pactado unos presupuestos el pasado año en los que se recogía la subida del 0,25%y al PSE de haber posibilitado con su abstención mantener a Rajoy en el poder. Emulando las palabras de la economista Miren Etxezarreta, insistió en que hay dinero para financiar las pensiones «lo que pasa es que hay intereses en desviar estos ingresos a las aseguradoras y los bancos, que últimamente tienen menos negocio».

Julián Ríos, portavoz de Herriaren Eskubidea, insistió en que deja fuera a las asociaciones cuando han solicitado ser «interlocutoras válidas en las negociaciones. Criticó la precariedad y recordó que 3 de cada 10 pensionistas está por debajo del umbral de la pobreza, y pese a todo «no hay dinero para ellas, y si para rescatar bancos, autopistas y armamento». Sendos partidos aplaudieron la movilización que dio la vuelta al mundo y abogaron por secundar las propuestas elaboradas por los propios pensionistas.