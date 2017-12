Durango pretende crear conciencia crítica a traves de un taller de rap para mujeres jóvenes

«No venimos como carne ni para gustarte a ti, no somos perfectas, no somos muñecas, no somos humildes, delicadas ni pequeñas. Ni dios ni amo; ni marido ni partido. No hay clemencia», rapea Nerea Lorón, 'La Furia'. Esta navarra, exponente de la música feminista, será la encargada de impartir el taller de rap para adolescentes que organiza Medicus Mundi Bizkaia en colaboración con el Ayuntamiento de Durango.

En sus letras habla en femenino y se adentra sin tapujos en el sexismo, la violencia, el patriarcado y el acoso. Lo hace sin tapujos y calando en un colectivo, como es el de los jóvenes, en el que el Ayuntamiento de Durango lleva varios años trabajando en materia de igualdad. Un objetivo que combina con la propuesta de Medicus Mundi Bizkaia, que apuesta por el rap como herramienta para crear conciencia crítica en la sociedad, algo que «propicia el empoderamiento feminista» y que llevan a cabo muchas artistas y activistas del rap a nivel mundial,.

El objetivo es llegar a los jóvenes, a través de algo tan cercano a ellos como la música, para identificar los mecanismos sexistas que se dan en la sociedad y promover la creación artística, como forma de denuncia. Las participantes realizarán canciones desde un punto de vista feminista, al ritmo de la rapera 'La Furia', e incluso tendrán la posibilidad de realizar un videoclip, permitiendo que la canción y su mensaje se difundan aún más.

Dirigido a mujeres jóvenes, el taller se llevará a cabo del 2 al 5 de enero en Andragune, de 10.00 a 14.00 horas. Las inscripciones se realizarán en la web www.medicusmundibizkaia.org.