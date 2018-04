Durango contará con otro rocódromo «en condiciones» en Landako Instalaciones acondicionadas en Landako hace veintiún años. / EL CORREO El Ayuntamiento ha cedido un espacio del sotano a Ourdaiby, que se encargará de acondicionarlo para este verano MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 13 abril 2018, 02:00

Durango contará con un nuevo rocódromo. La asociación de promoción del monte y piragüismo Ourdaiby ha firmado un convenio con el Ayuntamiento por el que cede un local en el sótano del polideportivo Landako para su habilitación a cambio de que permanezca abierto al público los martes, de 16.00 a 21.00 horas. Durante ese tiempo, Ourdaiby facilitará un monitor que se encargue de supervisar las actividades y el buen uso de la instalación. De momento, el colectivo está trabajando en la construcción del nuevo búlder de escalada sin cuerda después de que hace casi un año tuvieran que desmontarlo de su emplazamiento en las antiguas piscinas cubiertas de Tabira por peligro de derrumbe de la sala.

La nueva infraestructura, que contará con 40 metros lineales -15 más que el bloque de Tabira- y 3,5 metros de altura podría estar terminada para antes de verano. Entre tanto, los amantes de la escalada utilizan el rocódromo que se acondicionó en 1997 en la parte trasera del campo de futbito del polideportivo de Landako. Pero sus condiciones, «dejan bastante que desear. Se hizo con prisas y no es bueno, por eso la gente que quiere entrenar en serio venía a Tabira, pero desde que en febrero del pasado año nos echaron de allí no tienen una alternativa», lamentaron desde el colectivo.

De momento, el Consistorio ha acondicionado el sótano de Landako, un espacio diáfano de 358 metros cuadrados desocupado desde hace dos décadas, con una inversión de 56.624 euros. La presidenta de Durango Kirolak, Pilar Ríos, entiende que, además de fomentar el «ocio saludable», las nuevas instalaciones beneficiarán en su mayoría a la juventud, uno de los sectores de población que más demanda actividades de este tipo.

Ourdaiby ha empezado a montar la estructura con la que contaba en Tabira, pero que apenas cubriría el 60% del espacio. El búlder de Tabira fue el primero en habilitarse en la villa en 1992, fecha en que se constituyó la asociación.

«Las cuentas no salen»

«Hemos pedido presupuesto y nos saldría por 70.000 euros, pero es demasiado montante. Solo contamos con una partida de apenas 7.000 euros», explicaron. Ante esta situación, los socios se han puesto manos a la obra y son ellos los que han diseñado y están construyendo la infraestructura con material que les donan algunas empresas o que compran a bajo precio, aunque tarden más tiempo en hacerse con él. Su objetivo es terminarlo antes de verano.

Si bien desde el Ayuntamiento aplauden el convenio como una opción más con la que ampliar la oferta de tiempo libre de la localidad, la asociación lamenta que se les obligue a pagar el alquiler de la sala y los gastos de mantenimiento y limpieza. «Las cuentas no nos salen. Si no recibimos subvención municipal, en dos años no podremos hacer frente a la instalación», afirman desde Ourdaiby.

El colectivo, que en estos momentos cuenta con un total de 60 socios -la mitad de los que disponían cuando estaban en Tabira-, se muestra muy crítico con la nueva política municipal por la que tendrán que pagar un alquiler. Hasta ahora han estado exentos, al igual que el resto de asociaciones que tienen algún tipo de local cedido.

Aseguran que si a los 50 euros de alquiler mensuales se le suman los gastos de luz y mantenimiento de los extintores y la máquina de ventilación, los gastos anuales rozarían los 3.000 euros. Unos gastos que tendrán que hacer frente con la cuota que han empezado a cobrar a sus socios de apenas 20 euros al año, y con lo que sacan en las txosnas.