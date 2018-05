Durango apuesta por abrir los baños de la galería de la estación Aseos ubicados en la galería comercial, en la primera planta. / Y. R. La Corporación entiende que al retirar su uso restringido se evita tener que habilitarlos en la zona de andenes, tal y como recomendaba el Ararteko MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 1 junio 2018, 02:00

El Ayuntamiento de Durango se ha posicionado en la polémica de los baños de la estación de tren, después de que el Ararteko invitara a Euskal Trenbide Sarea (ETS) a habilitarlos en la zona de andenes y que la empresa pública se negara por el elevado coste que supondría y por los problemas de vandalismo que aseguran se generan en este tipo de espacios. Se ha decantado por retirar el uso restringido de los que se encuentran en las galerías comerciales, en una planta superior.

Con el voto del PNV, PSE y PP, la Corporación acordó seguir colaborando con ETS para «tratar de buscar y hallar la fórmula más adecuada para la disponibilidad horaria más extensa posible de los baños ya existentes y convenientemente señalizados», a los que en este momento sólo se puede acceder pidiendo la llave en el supermercado, medida que se tomó tras los «constantes actos de vandalismo». Echaban así por tierra la moción presentada por EH Bildu, en la que se pedía que se adecuaran baños y una sala de espera en la zona de andenes.

Aritz Bravo, de la coalición, insistió en que son los baños de la galería y no de la estación y que para acceder a ellos «hay que subir escaleras, dar una vuelta e ir a la galería». Además, recordó que esa zona es un 'punto negro' en el que en agosto de 2016 se produjo una agresión sexista. «Mantener una entrada y una salida, que en sí son puntos negros y argumentar que no se hacen baños porque son un foco de vandalismo y agresiones, no tiene sentido», aseguró. Pilar Ríos recordó que ETS, firmante del pacto de la ciudadanía contra la violencia de género, se volcó en colaborar con el Ayuntamiento y se tomaron medidas para que no volviera a suceder.

«Tomadura de pelo»

Herriaren Eskubidea puso el foco en la ciudadanía. No solo en el durangués José Luis Martínez de Antoñana, quien llegó hasta el Ararteko para que se habilitaran baños en la estación, sino por el movimiento ciudadano que se está generando entorno a los interrogantes que genera la urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento del tren. «Es inaceptable que una empresa pública no cubra las necesidades básicas de la ciudadanía», apuntó Jorge Varela, quien calificó de «tomadura de pelo» que ETS alegara no tener dinero para construir los baños.

El concejal del PP, Fran Garate, si bien aseguró que es necesario un servicio y una sala de espera en la estación para el beneficio de toda la ciuddanía, no estuvo de acuerdo con las explicaciones de los otros dos grupos de la oposición.

Junto a estas dos demandas, EH Bildu y Herriaren Eskubidea solicitaron que el Ayuntamiento o ETS informaran a la ciudadanía sobre las obras que se están haciendo en los terrenos liberados por el tren. La teniente de alcalde, Pilar Ríos, aseguró que la ciudadanía ya está informada a través de los comunicados emitidos por ETS sobre sus planes en la zona. «Es un tema de interés y debería facilitarse por el Ayuntamiento», insistió Bravo. Varela, por su parte, abogó para que la información se colgara en la web municipal.