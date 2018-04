«Es muy difícil dedicarse plenamente a la música» El elorriarra Jkin ha sacado a la luz el single 'Joy'. / E. C. El elorriarra Jokin Alonso, que publica el single 'Joy', advierte que «cada vez hay menos público en los conciertos y se venden menos discos» NAHIKARI CAYADO ELORRIO. Miércoles, 4 abril 2018, 02:00

Jokin Alonso es un joven de Elorrio que, bajo el nombre artístico de Jkin, forma parte del grupo de artistas que rompe los estereotipos, en su caso mezclando los sonidos Deep o profundos, rítmicos y melódicos en diferentes tiempos, atmosferas orgánicas e instrumentos en vivo. Sus canciones carecen de elementos vocales, por lo que cualquiera que las escuche puede hacer su propia interpretación de las mismas. «He querido transmitir algunos sentimientos que he vivido durante la producción de estas canciones y también algunos aspectos de la sociedad moderna», señala el artista que ha sacado a la luz el nuevo single 'Joy'.

Seguir los sueños hasta hacerlos realidad no es nada fácil y Jkin es consciente de ello. «Hoy en día en Euskal Herria es muy difícil dedicarse plenamente a la música, ya que cada vez parece que hay menos público en conciertos y se venden menos discos», señala. Es por ello que, en su caso, compagina su actividad musical con el trabajo como docente a estudiantes de Primaria.

Desde su posición como artista lamenta que «es una pena que hoy por hoy no haya ayudas de cualquier tipo a personas o grupos que crean y muevan cultura como se hace en otros países». Pero el joven elorriarra se siente optimista y nunca tira la toalla. Fue el pasado verano cuando, siguiendo su objetivo, se desplazó a Madrid para aprender junto a Carlos Koschitzky, uno de los ingenieros de sonido «más profesionales» en lo que a música electrónica se refiere y «un auténtico experto de las mezclas y la masterización», cuenta Jkin. Esta experiencia le ha permitido disfrutar durante el último medio año pinchando en diferentes locales de Durangaldea, Lekeitio o Iruñea.

Sin darse un mínimo respiro para saborear sus éxitos, el joven músico elorriarra sigue produciendo nuevas canciones que espera sacarlas a la luz este mismo año. Al mismo tiempo, Jkin tiene en mente un directo que le permita utilizar elementos en vivo, como la guitarra eléctrica con pedales, pads o controladores de efectos mientras pincha música electrónica a la vez. No descarta seguir trabajando con la guitarra eléctrica como base, acompañada de sonidos eléctricos, pero hay una cosa que tiene clara y es que «mi mayor deseo como músico es disfrutar de esto, sentirme realizado y estar contento con lo que hago».

Música electrónica

Envuelto en una etapa de creatividad máxima que hace que haya comenzado una carrera resplandeciente en el mundo de la música electrónica, se muestra «muy contento de haber producido y mezclado todas las canciones», advierte.

Pero para llegar a este punto es preciso rebobinar y situarnos años atrás en Elorrio. Hijo y hermano de aficionados a la música, él dio un paso adelante y se matriculó en la escuela de música de la villa, y posteriormente ingresó en el conservatorio de Bilbao. Al mismo tiempo, Jkin tocaba el clarinete en una charanga y en la Banda Tabira de Durango. Todo ese cambio le pilló en la adolescencia, y recuerda que no fue fácil. «Ese entorno musical clásico me saturó y me dediqué a tocar la guitarra eléctrica y a disfrutar más de la música en el Gaztetxe de Elorrio o en locales de ensayo». Como intérprete de este instrumento en los grupos Namek Planet o Ayatollah, la varierdad de estilos le han servido para desarrollar un sonido distintivo.