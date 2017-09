«Decidí apostar más por el mensaje que por la forma en un trabajo exprés» Unai Agorria, que estudia diseño industrial, muestra en Askondo el cartel elegido. / V. URIETA El joven durangués Unai Agorria da color al programa de los 'Sanmigueles' con dos dantzaris como protagonistas en el cartel premiado con 500 euros VIRGINIA URIETA IURRETA. Viernes, 22 septiembre 2017, 02:00

No está muy convencido de su trabajo, a pesar de estar contento y agradecido con el premio y el reconocimiento que le ha brindado ganar el concurso, pero asegura que el año que viene volverá a presentarse para tratar de mejorar lo presente. El vecino de Durango Unai Agorria, de 22 años, ha ganado este año el certamen de carteles de las fiestas de Iurreta, un galardón dotado con 500 euros de premioen metálico y que muestra su obra, además, en todos los programas de fiestas de la localidad.

En la imagen, bajo un dibujo de rayas granates, lilas y amarillas, aparece la figura de dos dantzaris, aunque únicamente se puede vislumbrar el cuerpo, el traje y sus característicos complementos. Las alpargatas y la faja de él, las trenzas y el vestido de ella. Tradición, valores y mucha historia complementan la foto de los dos protagonistas, en blanco y negro y en calro contraste con la parte superior del trabajo.

«Es la primera vez que me presento y fue un poco de sopetón, sólo faltaban tres días cuando me decidí y apenas tuve tiempo. Por eso decidí apostar más por el mensaje. Llamé a un amigo, quedamos en el local donde ensayan los dantzaris, sacamos fotos y lo que fue saliendo... No lo pensé con anterioridad, lo vi», confiesa Agorria, que cursa estudios de diseño industrial en la Universidad de Mondragón.

«Aquí se baila casi todos los días de fiestas, es lo más importante y forma parte de la tradición»

Animado por los amigos

Lo hizo en un par de días, fue un trabajo «un poco exprés», pero tenía claro el tema porque en Iurreta los dantzaris son muy representativos. «Aquí se baila casi todos los días de fiestas, es lo más importante y forma parte de la tradición», explica. Agorria apostilla que se siente de Iurreta aunque viva en Durango porque ha estudiado y prácticamente crecido en la localidad vecina. Fueron sus amigos los que le animaron a participar, y aunque al principio tuvo sus dudas se presentó.

«Es un orgullo, sí, aunque me da un poco de vergüenza lo de aparecer en el programa, porque me gustaría haberlo hecho mejor». Asume que no es que la haya picado el gusanillo: «Aquí en Iurreta me conoce más gente, y me presentaré fijo el año que viene. En Durango lo veo más complicado, además tampoco tengo ninguna idea en mente», señalaba, confesando que disfrutará de las fiestas, si cabe, de una manera diferente.

El programa de actos que ilustra Agorria contempla para este fin de semana la jornada dedicada a los jóvenes de entre 12 y 18 años. Quienes se animen a acudir a la comida que ofrecerá el Ayuntamiento aún están a tiempo para apuntarse en la Casa de Cultura o en el instituto.