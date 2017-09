El cupón de la ONCE deja 350.000 euros en Abadiño EP Viernes, 22 septiembre 2017, 12:13

El Cupón Diario de la ONCE ha repartido 350.000 euros en el barrio de Matiena, en Abadiño, en diez cupones premiados con 35.000 euros cada uno en el sorteo de este pasado jueves, 21 de septiembre.

La agente vendedora de la ONCE Juana Andrades Núñez «ha llevado la ilusión de la ONCE a diez vecinos de Matiena» desde su punto de venta situado en la calle San Prudencio, según ha informado la ONCE.

El cupón de la ONCE del 21 de septiembre, dedicado al Día Mundial del Alzheimer, también ha dejado premios en Andalucía, agraciada con 630.000 euros; Baleares, con 175.000 euros; y la Comunidad de Madrid, premiada con 140.000 euros.

El Cupón Diario de la ONCE ofrece, por 1,5 euros, 55 premios de 35.000 euros a las cinco cifras. Además, el cliente tiene la oportunidad, por 0,5 euros más, de jugar también a la serie, y ganar "La Paga" de 3.000 euros al mes durante 25 años, que se añadirá al premio de 35.000 euros.

Los cupones de la ONCE se comercializan por los 20.000 agentes vendedores de la ONCE, y, gracias al Terminal Punto de Venta (TPV), el cliente puede elegir el número que más le guste. Además, se pueden adquirir desde la página web oficial de Juegos ONCE (www.juegosonce.es), y establecimientos colaboradores autorizados.