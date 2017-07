Las cuadrillas recuperan peso en los 'Cármenes' zornotzarras El txupinazo atraerá esta tarde a una mulitud. / IGNACIO PÉREZ El mayor volumen de participantes en la Challenge marca las fiestas, que ebullirán a partir de las ocho de esta tarde de la mano de Eneko Atxa MARTA GOIKOETXEA AMOREBIETA-ETXANO. Sábado, 15 julio 2017, 02:00

Con el cosquilleo en el estómago y los nervios a flor de piel, los zornotzarras darán comienzo hoy a los Cármenes más participativos de los últimos años. Las cuadrillas serán las grandes protagonistas de los festejos y, más si cabe, en la tradicional competición Challenge que, tras perder fuelle en las últimas ediciones con una menor implicación de la juventud, llegará reforzada con la participación de dieciséis equipos, once más que el año pasado. Serán cinco los retos que deberán superar a lo largo de estos días: la gynkana, el playback, el marmitako, la bajada de piraguas y las pruebas de deporte rural. Como novedad, la ganadora se dará a conocer el día 25, tras concluir la última prueba, y no habrá ningún desafío el día de 'Santanatxu', como venía siendo habitual con el extinto desfile de carrozas y el talent-show que lo sustituyó el año pasado. Para sentir de cerca el txupinazo de arranque a los trece días de fiesta, multitud de zornotzarras se concentrarán a las ocho de la tarde en la Herriko Plaza donde escucharán el pregón, a cargo del laureado chef Eneko Atxa.

Después del pistoletazo de salida, se desplegará un programa repleto de actividades para todos los gustos y público. Los cabezudos tomarán las calles al son de los gaiteros y txistularis para contagiar la alegría a todos los rincones. El mejor de los ambientes continuará de la mano de la zornotzarra Miren Larrea. Su compañía de teatro Anita Maravillas será la encargada de animar la fiesta a las ocho y media con 'Sardina Bakalau', que se moverá junto al público al son de canciones marineras populares entre el Calvario y Euskal Herria Enparantza.

El ritmo no decaerá en toda la jornada ya que la música será uno de grandes atractivos que continuará hasta la madrugada. La plaza Zubiondo se llenará a las once de la noche para gozar con el concierto de Esne Beltza que ofrecerá un repertorio en el que no faltarán las canciones de su último disco así como éxitos anteriores. Una hora después, tocará mover el esqueleto con la romería que la banda local Zirkinik Bez ofrecerá en las txosnas ubicadas en la campa de Ixerbekoa.

Para facilitar el traslado en transporte público, Euskotren ofrece hoy y el día 22 un servicio especial de trenes nocturnos entre Amorebieta-Traña. Se verá reforzado con varios servicios especiales que saldrán de Amorebieta a Traña a las 0.50 y 7.15 horas, y otro desde Amorebieta hacia Zaldibar, a las 23.50 horas. Asimismo, en sentido Traña-Amorebieta, el servicio nocturno se completará con dos convoyes que saldrán de Traña a las 23.28 y 6.42 horas, y otro más desde Zaldibar a las 0.17 horas.