«La convivencia se ha deteriorado en Zaldibar entre quienes tienen perros y no los tienen» Los dueños de mascotas emprenden una campaña para sensibilizar a la población de que «todos tenemos derecho a convivir» MANUELA DÍAZ DURANGO. Miércoles, 27 junio 2018, 02:00

'Para ti es solo un perro, para mí mucho más'. Con este lema, Durandog, la asociación por el bienestar de los perros del Duranguesado, que está avalada con más de 1.300 simpatizantes en la comarca, acaba de poner en marcha una campaña de sensibilización para apoyar a las personas que cuentan con este tipo de mascotas en Zaldibar. El presidente del colectivo, Antonio Márquez, asegura que se pretende que la ciudadanía «se dé cuenta de la importancia que tienen los perros para las familias que los tenemos». La campaña se ha puesto en marcha tanto en la anteiglesia como en Durango.

Márquez lamenta la problemática que se ha generado en Zaldibar, donde los vecinos salieron a la calle para pedir que el antiguo campo de fútbol de Olazar volviera a ser una zona de esparcimiento para sus mascotas. Una protesta que tiene su origen en el mes de diciembre, cuando se prohibió el paso a los perros tras un incidente en el que se vieron afectados varios canes y una menor. El grupo de zaldibartarras afectados por esta decisión llevó a cabo una recogida de firmas, que en apenas una semana sumó más de 300 apoyos. Fue entonces cuando el Ayuntamiento -que gobierna en mayoría EH Bildu-, habilitó tres nuevas zonas con pipicanes para solucionar la problemática.

Los dueños, no obstante, se sienten defraudados, ya que «la convivencia entre los que tenemos y no perros se ha deteriorado mucho desde diciembre», lamenta Cristina Ropero, dueña de un bóxer de 10 años y una ratonera de 5. Los tres espacios habilitados no son los adecuados para que sus mascotas corran a sus anchas y puedan socializarse. «Todos tenemos derecho a convivir y disfrutar de Olazar y es una pena que por cuatro personas paguemos todo el pueblo», lamenta esta vecina.

Es por ello que han decidido volver a la carga. Con el respaldo de 77 dueños de perros -el 84% del censo que realizaron a primeros de año- han apoyado la solicitud que ha sido remitida al Ayuntamiento para la apertura del campo de Olazar durante unas horas y la zona de Solozabal a lo largo de todo el día.

Condiciones mínimas

Solicitan, además, que se cumplan «las condiciones mínimas que merecen nuestros perros y sus responsables» y se habiliten papeleras, fuentes y bancos junto a los pipicanes. Se quejan también de que los canes de menor tamaño se escapan por debajo de la valla en Olazar, y de que se forme barro en las entradas de las tres zonas habilitadas. Puntos en los que solicitan una solución.

«Queremos convivir, trabajando en concienciación, rectificando errores, y respetando las normas de convivencia», apuntan desde el colectivo afectado. Esta situación les ha llevado a animar al Consistorio a colaborar en las campañas de concienciación y facilitar las herramientas para que se depositen los excrementos en las vías públicas, tal y como indica la ordenanza reguladora de tenencia de animales.