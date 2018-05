El concurso literario de Iurreta recibe trabajos de «mucha calidad» en su XV edición Algunas de las personas ganadoras en el certamen literario durante la entre. / N. C. 278 personas presentaron sus cuentos, bertsos y cómics en sus siete categorías. La de adultos registró mayor participación NAHIKARI CAYADO IURRETA. Sábado, 26 mayo 2018, 02:00

«Es un orgullo haber recibido tantos relatos. Puede que entre nosotros se encuentre un futuro artista», señalaba la profesora y bertsolari Kristina Mardaras durante la entrega de premios de la decimoquinta edición del concurso literario de Iurreta. Un total de 278 personas presentaron sus cuentos, bertsos y cómics a las siete categorías en las que se divide el certamen para personas aficionadas que por decimoquinto año consecutivo organiza la biblioteca de la anteiglesia. Desde la organización quisieron destacar que «en esta ocasión hemos recibido trabajos de mucha calidad».

La sección de adultos registró mayor participación que en ediciones anteriores. El primer premio en esta modalidad correspondió a Iñigo Legorburu Arregi por su obra 'Eliteko ama'. Este bertsolari de Errenteria ya ha logrado hacerse con varios premios en este concurso. El oiarzuarra Jon Martín Etxebeste logró una mención especial con 'Siriari'. El iurretarra Eñaut Aiartzaguena ganó el premio al mejor cómic con 'Besteen motxilak'. «Hacía tiempo que no se presentaba y es todo un honor que este año lo haga», matizó Mardaras.

En la categoría de los más jóvenes de Secundaria, resultaron ganadores Manex Zabala, por 'Botadun katu hiltzailea'; Amaia de Rueda, por 'Ustekabeko gutuna'; Endika Lasuen con 'Zer gertatu ote zaio?' y Eñaut Arrietajauregi por 'Artatzako aldapa'. También fueron premiadas Elaia Zelai por 'Argizaiola pizteko ordua', María de Rueda por 'Naroaren zorte ikusezina'; Erik Romero por 'Eta zer?' y Anne Villar por 'Malko gehiagorik ez'.

«Estoy muy ilusionada con el premio, cuando lo escribí no me lo esperaba», confesaba Villar, quien logró una mención especial. Amaia de Rueda reconocía que no era la primera vez que recibía un premio, «pero me sigue haciendo ilusión». En bertsos, la victoria correspondió a los dos únicos participantes de secundaria y bachiller.

Entre los premiados también destacaron los pequeños artistas de Primaria que participan en esta iniciativa que «ayuda a mantener vivas la creatividad y la lectura, dos cosas que nos acompañarán toda la vida», detallaba Kristina Mardaras.

El Ayuntamiento de Iurreta repartió ayer 2.165 euros en premios. Los estudiantes de Primaria recibieron colecciones de libros, mientras que los d e Secundaria y Bachillerato sendos bonos para gastar en Urrike. El apartado de mayores otorgó premios en metálico.