Clubes de Durango marcan a favor del paso de la Cultural a Segunda B El presidente de Durango Pádel Zalea, tercero por la izquierda, celebra el triunfo de la Cultural en Tabira. / LUIS ITURRIOZ Responsables de varias disciplinas deportivas esperan que los blanquiazules consigan materializar su ilusión y la del pueblo el domingo al mediodia en Tabira NAHIKARI CAYADO DURANGO. Miércoles, 20 junio 2018, 02:00

Alegría, mucha alegría. Este es el sentimiento que alimenta estos días los diferentes clubes deportivos que cuenta la localidad de Durango. Sus responsables aseguran que ya ven a la Cultural en la categoría de plata la próxima temporada. «Sería grandioso para el pueblo», admite Juan ManuelIriondo 'Txapo', presidente del club de rugby. La mayoría de ellos está deseando que llegue el gran día para acudir a Tabira a animar al equipo. «Lo tienen muy factible y además se lo merecen», apostilla Ina Mendibe, al frente del club de baloncesto Tabirako de la villa.

«Nuestra ilusión como durangueses es que ascienda. Eso sería grandioso para el pueblo», admite 'Txapo'. Él apoya a los blanquiazules y se acerca a Tabira siempre que puede. «Parten con una ventaja del 60 %, pero me atrevería a decir que se convertirá en el cien por cien. De todos mod os, hay que ser consciente de que en el futbol cualquier cosa puede pasar. 'Txapo', que el pasado domingo también siguió el encuentro de la 'Cultu' por televisión, lamenta no poder acudir a Tabira para presenciar la gran final. Tiene una importante cita en Arripausueta, el DRT Nissan Gaursa disputará a las 12.30 horas el partido de vuelta con el que espera conservar la permanencia en la importante División de Honor B. Aun así, sus ánimos estarán divididos ese día entre los dos clubes. «Desde Arripausueta enviamostodo nuestro apoyo a la Cultural», señala.

Fiel seguidor de la Cultural de Durango, ha acudido a todos los encuentros del play off de ascenso disputados en Tabira. «El domingo también estaré allí animando y apoyando a los chavales», avanza Urigoitia. Considera que la ventaja que traen desde Canarias es un buen augurio que les acerca a cumplir con su objetivo de alcanzar la categoría de plata. «Yo veo a la Cultural en Segunda B y al igual que yo, hay muchísima gente que lo siente», corrobora Urigoitia. Este gran aficionado al pádel reconoce estar asombrado «del calor que está aportandola villa al club».

Reconoce que el fútbol no entra dentro de sus prácticas favoritas porque no «aporta los valores del deporte», pero espera que gane el domingo. «Me gustaría que ascendiese un equipo del pueblo, ya que hay mucha ilusión puesta en ello», sintetiza. Sonia Oceja valora, además, el esfuerzo que ha realizado el club futbolístico durante estos últimos meses. «La verdad es que en los últimos años la Cultural no andaba muy bien, no se conocía a los jugadores, pero últimamente andan a tope. Han conseguido que Tabira se vuelva a llenar».

El responsable de la cesta punta en Durango ya tiene la mirada puesta en Tabira. «Creo que la Cultural tiene muchas posibilidades de subir», asegura 'Garita'. El equipo, en su opinión, demostró en Canarias «que hizo lo que tenía que hacer. Jugó muy bien» para defender su posición. Es por ello que confía en que la villa pueda contar con un equipo de Segunda B, las posibilidades de ganar superan el cincuenta por ciento de las estadísticas. «El domingo al mediodía no me lo pienso perder. Estaré en Tabira dispuesto a celebrar la victoria».

Se siente muy ligado a la Cultural, ya que ha formado parte del club como plantilla y como cuerpo técnico. «Me gustaría mucho poder ir el domingo a apoyar el equipo, ya que he trabajado junto a Bengoetxea y a Arana, pero no sé si la agenda me lo permitirá», lamentaba ayer el presidente del club de baloncesto

A pesar de ello, Mendibe trasmite toda su buena energía hacia el club blanquiazul y confía plenamente en que conseguirán el ascenso. «Lo tienen muy factible. Parten como favoritos y eso no es algo fácil de decir. Yo creo que en esta ocasión conseguirán llevarse el gato al agua, porque además se lo merecen. Tienen una buena plantilla y el equipo técnico está haciendo muy buen trabajo», recalcó.

«Desde el equipo de fútbol-sala les mandamos todo nuestro apoyo para afrontar esta gran final», subrayaba Francisco Gallego. Siente no poder asistir al partido del domingo en Tabira, pero no por ello dejará de apoyar al conjunto blanquiazul. Gallego, que siguió con «muchos nervios» el encuentro ante el San Fernando en Maspalomas por internet, apuesta por los durangarras «Es verdad que se llevaron un duro golpe ante el Conquense, pero lo hicieron fenomenal ante el Alcalá y seguro que este domingo lo hacen igual de bien. Tienen muchas papeletas para ganar y conseguir ese ascenso que alegraría a todo el pueblo», apostilla el presidente del Sasikoa.

No se define como un fiel seguidor del conjunto blanquiazul, pero es consciente de que «en Durango hay mucha ilusión por el posible ascenso». A pesar de que no se atreva a predecir un resultado, Zabala resalta que «al traer ventaja del partido de ida, no creo que tengan problemas en conseguir un resultado positivo que les lleve a la victoria». Si así lo hiciese, y la Cultural consiguiese su plaza en la categoría de plata, Zabala enfatiza que sería «muy interesante volver a retomar la categoría de Segunda B, tanto para Durango, como para los menores del pueblo, en lo que a fútbol se refiere».