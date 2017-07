«Hay clientes que por pagar el trago se creen con derecho a hacernos lo que quieran» M. GOIKOETXEA Amorebieta echa mano de la población para hacer frente a las agresiones sexistas en las fiestas con unos videos que se visionarán en los distintos recintos MARTA GOIKOETXEA AMOREBIETA-ETXANO Miércoles, 12 julio 2017, 23:31

Las mujeres que trabajan en el sector de la hostelería en Amorebieta se encuentran bien expuestas a las agresiones sexistas, que se acentúan en actos multitudinarios comoserán las próximas fiestas de la localidad. Así lo reflejan algunas de ellas que han tomado parte en los videos que ha grabado el Ayuntamiento para concienciar a la población. «Amorebieta-Etxano no tolera ninguna agresión sexista. No es no. Seamos un ejemplo de convivencia y respeto». Así de tajante se mostró ayer el alcalde zornotzarra, Andoni Agirrebeitia, en la presentación de la campaña de sensibilización promovida por el Ayuntamiento para impulsar unos ‘Cármenes’ igualitarios y seguros para las mujeres.

La iniciativa ha contado con la colaboración desinteresada de veinticuatro zornotzarras, de diferentes profesiones y edades. Todos ellos han participado en la grabación de una docena de vídeos, subtitulados tanto en euskera como en castellano, en los que abordan sin tapujos las situacion de indefensión y vulnerabilidad que sufren las mujeres en los entornos festivos. Las grabaciones se emitirán durante los trece días cada media hora en las pantallas repartidas por los diferentes edificios municipales. Asimismo, se han elaborados varias cuñas que se lanzarán frecuentemente en los recintos festivos, tanto en las txosnas como en las barracas.

Aunque intervienen personas de todas las edades, buena parte de las grabaciones han sido protagonizadas por menores de 30 años de edad. En esta franja de edad es, de hecho, donde se registra el mayor porcentaje de víctimas de violencia de género, según recogen los últimos datos del Gobierno vasco. Además, las agresiones o los intentos de agresión sexual han aumentado un 29,4% en la franja de edad comprendida entre los 15 y los 29 años.

Libertad para ir sola a casa

Por ello, los jóvenes zornotzarras, desde su propia experiencia, abordan la diversidad de formas que existen de violentar y agredir a las mujeres en las fiestas, desde los más evidentes a los más ocultos. Evidencian, entre otros, la «necesidad de actuar» para luchar contra esta lacra social, la importancia de que «el acosador debe ser reprendido por su propia cuadrilla», la libertad que las chicas deberían tener a la hora de vestirse sin miedo a «ir provocando» o la «inseguridad» que sienten al regresar a casa solas de madrugada.

«Estamos decidimos a hacer frente a la violencia de género, especialmente durante el periodo de fiestas haciendo énfasis en la problemática que sufren las mujeres de nuestro municipio y fomentando acciones de prevención y condena entre la ciudadanía. Es fundamental que aprendamos a identificar estos actos que vulneran los derechos de las mujeres, limitando sus libertades más elementales de su vida diaria», indicó la concejala de Igualdad, Alicia Hernández.

Al testimonio de la juventud, se une también el de las mujeres que trabajan en los sectores profesionales más expuestos a las agresiones sexistas, como es el caso de la hostelería. «Hay clientes que por pagar el trago, también se creen con el derecho de hacernos lo que quieran», relatan en la grabación las camareras.

Además de los mensajes que se transmitirán en estos vídeos y las cuñas, se recurrirán a otras vías para concienciar a la ciudadanía. Así pues, se procederá al reparto de puntos morados y vasos con mensajes en favor del respeto a la mujer y por una buena convivencia en los recintos festivos.

Alicia Hernández y el alcalde presentaron ayer la campaña contra las agreiones sexistas. :: M. Goikoetxea