EN CIFRAS Cinco torres y un 'bosque urbano' darán vida al viejo trazado ferroviario en Durango Maqueta del proyecto que ocupará el antiguo terreno liberado por el tren en el centro de Durango. / E. C. El Gobierno vasco invertirá 10,9 millones de euros en urbanizar los 60.000 metros cuadrados liberados en el centro MANUELA DÍAZ DURANGO. Sábado, 30 junio 2018, 02:00

Si todo sale según lo planeado, la fisionomía de Durango cambiará en unos años. El viceconsejero de Infraestructuras y Transporte del Gobierno vasco, Antonio Aiz, entregó ayer a la alcaldesa de la villa, Aitziber Irigoras, el plan de urbanización de los terrenos liberados por el tren tras su soterramiento hace cinco años y medio. Un plan que mantiene la línea diseñada hace más de una década en la 'Operación Durango', donde ya se se contemplan cinco torres de hasta 18 plantas de altura y otro edificio más destinado a la habilitación de VPO, así como zonas verdes y de uso público en el 73% del espacio ganado al trazado ferroviario. «Antes, la zona era una trinchera, ahora una oportunidad para Durango, cuyos usos la convertirán en un área de esparcimiento en el corazón de la localidad», aseguró Aiz durante la presentación del proyecto ante los medios de comunicación en el Ayuntamiento. En el acto estuvo presente también el director de Euskal Trenbide Sarea (ETS), Aitor Garitano.

De momento, está en marcha una fase previa en la que ETS se encuentra ya sumergida en la mejora de los accesos de la estación y en el cubrimiento de la entrada de emergencia que hoy hace las veces de principal. Entretanto, el Ayuntamiento que acaba de recibir el proyecto, lo estudiará a través de sus servicios técnicos y jurídicos y llevará sus conclusiones a la comisión de Urbanismo para presentárselo al resto de partidos. No obstante, según matizó Irigoras, su aprobación será por decreto de alcaldía, por lo que los diferentes grupos que conforman la Corporación no podrán votar la ejecución del proyecto.

10,9 millones de euros costará el proyecto de urbanización de los terrrenos liberados por el tren. 32,5 meses es el plazo que el Gobierno vasco ha estimado para desarrollar la transformación 60.000 metros cuadrados es el espacio que ha ganado Durango en el centro y que cambiará la fisonomía de la villa.

Acto seguido, se abrirá un proceso de información pública para recoger alegaciones y sugerencias de la ciudadanía y por último se aprobará el proyecto, dando luz verde a las obras de reurbanización. Unas obras en las que Gobierno vasco ha invertido 10,9 millones de euros y que tendrán un plazo de ejecución de 32 meses y medio.

Cinco torres y 120 VPO

La parcela de cerca de 60.000 metros cuadrados, que durante décadas han ocupado las infraestructuras ferroviarias en el centro de Durango, dará paso a cinco torres de hasta 18 pisos de altura y un edificio de VPO que podría tener una altura máxima de siete plantas, parques, zonas de recreo infantiles, canchas deportivas y paseos.

El viceconsejero matizó que su diseño ha tenido en cuenta el «entorno inmediato» de la zona con viviendas de alta densidad, de ahí que se han proyectado las torres. Además, servirán al Gobierno vasco para recuperar parte de la importante inversión destinada a Durango y que suma 250.000 millones de euros -soterramiento, eliminación de los pasos a nivel, construcción de la nueva estación, derribo de talleres y cocheras y urbanización del espacio liberado-. La cifra, según detalló, supone un 21% de lo invertido en toda Euskadi en la última década.

Aiz recordó que en otras localidades, como Eibar, los ayuntamientos han soportado la mitad de los gastos de urbanización del entorno y de la supresión de los pasos a nivel. «En Durango todo se ha financiado íntegramente por el Gobierno vasco», recordó. De esta manera, todo el dinero que se obtenga del aprovechamiento urbanístico de la construcción de las cinco torres «retornará a las arcas públicas, porque si no se entiende como una falta de responsabilidad».

La alcaldesa hizo hincapié en que se trata de uno los principales proyectos de los últimos años con el que se ha eliminado la «barrera física» que dividía a la villa en dos. Además de mejorar la seguridad con la supresión de 27 pasos a nivel -seis en Durango-, la villa recuperará un gran espacio de uso y disfrute que permitirá otorgar a la localidad «un pulmón verde con diversos equipamientos».

Prioridad al peatón

Las cinco torres se ubicarán en paralelo a la calle Sasikoa y contarán con 550 viviendas. Será el futuro constructor quien decida si seguir o no el diseño original realizado por los arquitectos Ercilla y Campo, Alejandro Zaera Polo, Dominique Perrault, No Mad Arquitectura y Zaha Hadid, encargada del diseño de la estación. Junto a la entrada del parking subterráneo de la estación, se levantará un edificio de 120 VPO. Si bien no se destinará ningún espacio para la construcción de un templo religioso, ni se edificará la sede de ETS, se acondicionarán dos plazas en cada extremo a modo de accesos principales al parque. «Estos espacios serán de convivencia entre peatones y ciclistas, con prioridad peatonal», explicaron.

Se crearán vías peatonales en los márgenes y vías de convivencia coche-peatón en las que el tráfico rodado se limitará a 20 kilómetros hora. También se dará continuidad a la red de bidegorris en la zona y se crearán nuevas conexiones, una de las cuales continuará por todo el eje del trazado ferroviario que tal y como diseñaron los jóvenes de la localidad se convertirá en un 'corredor verde' con un bosque urbano peatonal y ciclable.

El trazado que se ha proyectado permitirá conectar también espacios lúdicos y deportivos. Y es que en la zona se crearán áreas de juego infantiles, de actividades bio-saludables, dinámicas y lúdicas, además de una zona de árboles y dos plazas -la de las flores y la de la estación-.

Estación intermodal

La urbanización de los terrenos liberados por el soterramiento del tren extiende su zona de actuación a la mejora del entorno del Palacio de Justicia. Esta zona ha sido la elegida para emplazar la nueva estación intermodal en la villa. Autobuses y taxis dispondrán de parada en este espacio, donde se habilitará también una batería de aparcamientos. La idea, según explicó el viceconsejero de Infraestructuras y Transporte, es acercar a la estación de tren todos los servicios de comunicación interurbana para que sean «fácilmente accesibles y localizables» y fomentar el uso del ferrocarril, el «transporte del siglo XXI por su sostenibilidad, comodidad y rapidez», expresó.