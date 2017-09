Berriz cambia de formato sobre las tablas Presentación de la programación cultural en Berriz. / V. URIETA Basa el programa que ofrecerá la Kultur Etxea hasta final de año en «fomentar el euskera y atraer temas como la igualdad» VIRGINIA URIETA BERRIZ. Miércoles, 20 septiembre 2017, 02:00

Teatro, danza, exposiciones, magia y diferentes talleres conforman una agenda cargada de novedades en la Kultur Etxea de Berriz, que contará desde finales de este mes con los trabajos de artistas tanto reconocidos en el panorama euskaldun como otros, visitantes, que tratarán de hacer las delicias del público. Aunque el programa acoge todo tipo de artes, ayer los actores Ander Lipus, Patxo Telleria, Mikel Martínez y Sergio Moreno se encargaron de presentar sus respectivos trabajos.

Tal y como señaló Ander Lipus, con esta programación los actores ofrecen al público la posibilidad de disfrutar de sus trabajos «en recintos que normalmente no pueden abarcar obras más grandes. Berriz cuenta con un espacio más reducido y la obra está pensada para eso: para representarse en pueblos más pequeños». Porque a pesar de tratarse de una localidad pequeña, «cuenta con un programa cultural bastante potente y elegante, selecto dentro de sus posibilidades, y por eso nos gusta venir», destacaron los artistas invitados.

Estuvieron también presentes en la cita Seve Álava, técnico del área de Cultura, y las concejalas de Euskera Bego Madariaga y Karmen Amezua. Los promotores destacaron que «aunque hay compañías y artistas tanto de Euskadi como de fuera, también se trata de fomentar el uso del euskera y con trabajos que abordan, además, temas como la igualdad. No se trae una obra cualquiera, siempre se intenta buscar ese trasfondo, que tenga otro sentido».

Para Patxo Telleria «es un formato diferente y especial, más cercano, y lo mínimo es que la gente que vaya a vernos se divierta. Otro paso más es fomentar la cultura euskaldun y, por qué no, no sólo la diversión sino también la emoción», destacó este actor, que habló de una «pequeña catarsis» apostando por un particular homenaje a los pueblos y a sus costumbres. Mikel Martínez, por su parte, señaló que «es importante que la gente se divierta y se enamore, que se sienta orgullosa de su cultura».

El artista Sergio Moreno presentó también su exposición 'Dibujo realista a grafito', que se podrá contemplar a partir del 20 de octubre, y agradeció la oportunidad y la implicación del Ayuntamiento en el ámbito cultural, animando a los presentes a visitar la muestra.

Gontzal Mendibil y Kukai

Desde el Consistorio se mostraron satisfechos de esta amplía oferta, que ha implicado «mucho trabajo. Se hace un esfuerzo potente porque la programación sea de calidad. Y es que la cultura también es educación, no es sólo ver una película. Por eso la enfocamos también desde ese otro punto de vista, como algo que te aporte un 'plus'», destacó Bego Madariaga.

Además del teatro, coparán la agenda cultural de Berriz conciertos como los de 'Nebrashka', el 28 o el de Gontzal Mendibil al día siguiente. El grupo Jardín de la Croix actuará en noviembre, precedido por Aire Aizpak el 7 de octubre. En el caso de la danza, será Kukai Dantza Taldea con su proyecto creativo de film y baile en directo el que tratará de conquistar al público, el 11 de noviembre. Habra también actos para los más txikis. Magia y cultura para todos los gustos se darán cita en lo que queda de año en Berriz, con una amplia gama de registros, voces y cualidades que no dejarán indiferente a nadie.