El barrio de Magdalena insta al Ayuntamiento de Durango a que se haga cargo de los gastos de la ermita Ermita que varias personas de Magdalena se encargan de mantener desde hace 60 años / NAHIKARI CAYADO Hace seis décadas que varias personas que residen en la zona cubren su mantenimiento e incluso reparaciones, como la de la bóveda MANUELA DÍAZ DURANGO. Viernes, 25 mayo 2018, 02:00

La ermita de Magdalena no solo se encuentra infrautilizada como se desveló en el último pleno celebrado en Durango, sino que los costes de su mantenimiento corren a cargo de un grupo de personas del barrio desde hace 60 años. Así lo dieron a conocer en la reunión organizada por EH Bildu para recoger su opinión sobre los futuros usos del templo, entre otras cuestiones. Según explicaron, desde hace seis décadas se encargan de la limpieza, el pago de la luz, preparar la eucaristía, colocar las esquelas e incluso reparaciones, como la de la bóveda, última en ejecutarse. «El Ayuntamiento tiene abandonada la ermita», criticaron. Atiendo a sus peticiones, la coalición soberanista solicitará al equipo de Gobierno local que tome de nuevo las riendas de las instalaciones y se encargue de las reparaciones y de las facturas.

La reunión, a la que asistieron una treintena de personas, buscaba poner luz a los futuros usos que tendrá la ermita. Una medida que el Ayuntamiento quiere analizar si no supone un coste muy elevado para las arcas. Sin embargo, aunque la propuesta del ejecutivo local -que partió como moción alternativa a la presentada por EH Bildu- buscaba optimizar las instalaciones, la idea no gustó a todas las personas que acudieron al encuentro. El grupo de personas, en su mayoría mujeres de avanzada edad, que se encargan del mantenimiento mostraron su repulsa al hecho de que la ermita se abra a otros usos que no sea el religioso.

Conciertos y teatro

«No se trata de que en la ermita se dejen de celebrar misas, sino de que cuando no se use para este fin pueda acoger otras actividades», puntualizó Aritz Bravo. Una diversificación que pareció convencer a las personas que asistieron al encuentro. Entre las propuestas que se recogieron destacó que la ermita pueda convertirse en escenario de conciertos y teatros de pequeño formato. También que en su interior puedan celebrarse despedidas y recibimientos civiles o que se convierta en un punto de espiritualidad para otras religiones.

Todas estas propuestas serán trasladadas a la comisión que se encargará de estudiar esta iniciativa en las próximas semanas. El Ayuntamiento se ha comprometido en pleno a consultar a la población de la zona una vez analizada la viabilidad económica de abrir más días al año. Según Bravo, las propuestas lanzadas en el encuentro apenas generan coste alguno.

El próximo encuentro de la comisión también será aprovechado para solicitar al ejecutivo local que se haga cargo de las reparaciones y gastos de las instalaciones municipales, algo que lleva descuidando desde hace seis décadas. El Ayuntamiento dispone de un gran número de infraestructuras destinadas al interés general y puestas a disposición de la ciudadanía con fines culturales, deportivos o sociales como la biblioteca, el polideportivo, Pinondo Etxea o el Museo.