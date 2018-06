«El ascenso sería un premio justo» Los jugadores ponen toda la carne en el asador durante los entrenamientos en Tabira. / IGNACIO PÉREZ La Cultural sacará sus «mejores armas» para derrotar al San Fernando mañana (12) en Tabira. «Vamos a tener que luchar», admite Igor Núñez NAHIKARI CAYADO DURANGO. Sábado, 23 junio 2018, 02:00

«Hay cierta ansiedad porque llegue el momento. Hemos trabajado y entrenado muy duro para tener la oportunidad de poder disfrutar de un partido tan importante como este», reconoce Igor Núñez a falta de unas horas para enfrentarse al San Fernando por el ascenso a Segunda B mañana al mediodía en Tabira. Tanto el entrenador de la Cultural como sus jugadores tienen claro que «todavía no está todo hecho y vamos a tener que luchar».

Los durangarras tienen a su favor el equilibrio que han demostrado a lo largo de toda la temporada tanto fuera como en casa, pero no deben bajar la guardia. «El esfuerzo físico y mental que han hecho los chicos durante los últimos tres años es enorme. Han sabido mantener una filosofía que les ha hecho llegar muy lejos», destaca el míster antes del último entrenamiento que desarrollarán hoy por la mañana.

El cuadro de Núñez se prepara más que nunca para vivir una autentica final en Tabira. «En este juego es complicado hacer previsiones, yo creo que ni ellos ni nosotros nos volveremos locos al inicio del partido. Al fin y al cabo, la distancia en el marcador no es tan grande, por lo que imagino que ambos equipos sacaremos nuestras mejores armas sobre el campo», apostilla el míster del conjunto blanquiazul, que parte con el tanto de ventaja que Egaña metió en el partido de ida celebrado el pasado domingo en Gran Canaria.

El equipo ha sido una autentica piña toda la temporada, y la afición, su fiel compañera en cada partido de eliminatoria. «El calor que Durango está dando es extraordinario. La 'Cultu' ha superado fronteras y hemos conseguido crear mucha expectación en los pueblos de alrededor. Yo vivo en Llodio, a 40 kilómetros de distancia, y no hay día sin que me paren por la calle para preguntarme por el equipo o para animarnos de cara a la final. De hecho, sé que habrá gente que se desplazará mañana hasta Durango. Me parece impresionante cómo un conjunto de Tercera ha enganchado a tantísima gente», expresa un míster emocionado.

«El mejor regalo»

Para la cita de mañana, Igor Núñez espera contar con la mayoría de sus efectivos. Sigue siendo baja su capitán, Adrián Abasolo, quien sufrió una luxación de rodilla en uno de los entrenamientos del play of. Tampoco es seguro que pueda estar disponible 'Txapu, que se hizo una herida en la pierna en el partido disputado en casa ante el Alcalá.

El míster tiene claro que «el de mañana puede ser el partido de sus vidas y merecen verse recompensados». El triunfo, además, sería un magnífico regalo para Igor Núnez, que el pasado miércoles cumplía años. «La victoria de mañana sería el mejor regalo posible, pero no solo para mí, sino que para los jugadores, que son quienes tienen el verdadero mérito».

Ha pasado más de una década desde que la Cultural jugase en la categoría de bronce, aunque a punto estuvieron de conseguirlo tambien el año pasado. Los de Durango saben que ha llegado la hora de comprobar que el trabajo que han desarrollado durante toda la temporada ha sido el adecuado y válido para conseguir el paso a Segunda B. «El ascenso sería un premio justo a la fe y a la voluntad de un grupo de chavales a los que les gusta muchísimo jugar al fútbol», afirma el entrendor de los blanquiazules.