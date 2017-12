El arte feminista se pone en valor Ganadoras y responsables del certamen inauguraron ayer la exposición en la casa-torre de Lariz. / V. E. Tres duranguesas han sido premiadas en el concurso convocado por las ocho sedes de la red de casas de las mujeres VIRGINIA ENEBRAL DURANGO. Sábado, 16 diciembre 2017, 01:00

Quince obras feministas lucen desde ayer en el casa-torre Lariz, sede de la Casa de las Mujeres de Durango. Son las premiadas en el concurso 'Artestura feministak' al que se han presentado hasta 61 trabajos de todo el País Vasco: fotomontajes, pinturas y esculturas. Todos los trabajos -tanto los seleccionados como los que no- representan la filosofía y los objetivos de estos espacios que tienen como pioneras a las de Ermua y Arrasate-Mondragón, en 2003. Les siguieron Basauri, Ondarroa, Donostia, Azpeitia, Durango y Eibar. Los ocho centros conforman desde 2016 una red, que es la que ha impulsado el certamen de «producción artístico feminista de las mujeres, hacerla visible y ponerla en valor para dar a conocer a aquellas artistas que están creando arte, sea o no su profesión».

La finalidad es contrarrestar la realidad. Y para muestra un botón. De las colecciones que se exhiben en el Metropolitan de Nueva York, apenas el 4% está realizada por mujeres, en cambio, el 76% de los cuerpos desnudos que se representan son femeninos. No es muy diferente lo que pasa en este lado del charco. En el madrileño Museo del Prado han presentado sus trabajos más de 5.000 hombres frente a las 41 féminas. «Se trata de visibilizar tanto las casas de las mujeres, que tan necesarias son, como las obras, todas ellas de mucha calidad», destacó Anabel Sanz, técnica de Igualdad y Cooperación del Ayuntamiento de Basauri, quien además resaltó la importancia de que sea una exposición itinerante.

Su homóloga en Durango subrayó la diversidad de trabajos presentados «del mismo modo que somos mujeres distintas, algo que enriquece la muestra». Pilar Ríos, concejala de Igualdad, valoró «el esfuerzo» de las participantes al tiempo que confió en que fuera una iniciativa que se consolidase en el tiempo.

Sororidad

Las creaciones provienen de todo Euskadi, concretamente, 21 de Basauri, 15 de Durango, 14 de Donosti, 4 de Eibar, 3 tanto de Ermua como de Arrasate-Mondragón y dos más de Azpeitia y Ondarroa cada una. Las ganadoras recibirán un premio de 400 euros, mientras que las menciones especiales se llevarán 200. Entre las galardonadas hay tres durangarras. Aurore Pérez Fournier ha querido poner el foco en la sororidad. «He querido hacer una pintura positiva que represente la sororidad, tan necesaria entre nosotras».

Rosa Etxabe se decantó por la escultura compuesta por cuencos en un juego de colores y números. «Seis negros que recuerdan a aquellas que ya no están, a las asesinadas, olvidadas o rotas; diez rojos porque es un dígito redondo, circular, que no tiene comienzo no final y la tonalidad hace referencia a la vida, la acción, somos los seres humanos trabajando por una sociedad mejor; por último, ocho blancos en referencia a las casas de las mujeres, que hacen de puente entre unos y otros». Todos ellos están unidos por un alambre en alusión a la imprescindible red «de amor en el más amplio sentido de la palabra».

La casa-torre de Lariz es la primera parada de la exposición y allí estará hasta mediados de enero. Después se podrá ver a lo largo de 2018 en Ermua, Eibar, Basauri, Azpeitia, Donostia, Arrasate y Ondarroa.