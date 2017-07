«Amorebieta tiene entroncada la fiesta en su ADN» Agirrebeitia agradece el trabajo de las asociaciones. / MAIKA SALGUERO Admite que en el tejido asociativo está el secreto de su largo programa de trece días. Y espera que a partir de hoy se disfruten «con respeto, armonía y buen ambiente» YOLANDA RUIZ AMOREBIETA-ETXANO. Sábado, 15 julio 2017, 02:00

Que la localidad de Amorebieta vive las fiestas a lo grande es más que evidente. No hay farola sin banderola azul que invite a gozar de los 'Cármenes' y es que en esta localidad todas las agrupaciones se meten de lleno a la hora de organizarlas y disfrutarlas. «Tenemos esa suerte y por eso el programa se puede ajustar al presupuesto que tiene el pueblo», admite el alcalde de Amorebieta, Andoni Agirrebeitia. En el ecuador de su primera legislatura como alcalde y en la tercera como miembro de la Corporación, este licenciado en Ciencias Químicas de 47 años anima a la ciudadanía a «no ser cómplices» en la violencia de género.

- Que disfrutemos en la calle con respeto, armonía y buen ambiente. Todo lo demás está de sobra. Amorebieta no tolerará ni una agresión sexista. No es no. Debemos hacer un esfuerzo entre todos para evitarlo o denunciarlo si lo vemos.

- Amorebieta tiene entroncada la fiesta dentro de su ADN, al igual que la cultura, la gastronomía y el deporte. Además, tenemos la suerte que el tejido asociativo de la localidad es muy participativo en las fiestas. Lo organizan ellos mismos y por eso el programa se puede ajustar al presupuesto que tiene el pueblo.

- Tenemos una asignatura pendiente con la educación en el respeto. La gente, además, cada vez se anima a denunciar más. No podemos ser cómplices. Sea verbal o física la violencia de género no se puede admitir. Y tengo que agradecer la colaboración de todos los grupos políticos. Aquí no hay siglas. No vamos a tolerar ni una agresión. Vamos a hacer frente a quienes las cometan.

- El Ayuntamiento cumple con la legalidad. Pero no vamos a ser ilusos esto también es un tema de educación. La sociedad vasca, y por tanto la zornotzarra, ha sido excesivamente permisiva con el alcohol. Es preciso reeducar y aprender a disfrutar de las fiestas, consumiéndolo en la medida que corresponda.

- Un momento muy especial es el txupinazo. Es una explosión de alegría y el arranque para empezar a disfrutar de la fiesta. También es recomendable dar una vueltita por Larrea el día de El Carmen, y como no, la tamborrada. Pero sin ser un acto excesivamente conocido, el concierto de txistularis también merece la pena. Tengo que agradecer a quienes lo organizan por el enorme trabajo que realizan.

- Un balance positivo. Cumpliendo con lo que prometimos, que es lo más importante. Ya hemos llevado a cabo más del 80% del programa y eso es para estar satisfecho. Esto es resultado del trabajo, rigor y dedicación. No hay más secretos.

- Tenemos el proyecto y los recursos económicos necesarios. Estamos a falta del permiso de URA porque todo el centro de Amorebieta es inundable. Espero que nos llegue cuanto antes, pero no depende del Ayuntamiento.

- En las piscinas de Gane ya hemos ganado este verano 400 metros cuadrados de zona verde. A partir de octubre o noviembre comenzaremos a demoler los antiguos vestuarios y a tenerlos acordes al siglo que vivimos para el verano que viene. Las obras del polideportivo de Urgozo comenzarán en el segundo semestre del próximo año y estará concluido para finales de 2019.

- Estamos a la espera del informe de Osalan y de la Inspección de Trabajo. Queremos que se aclaren las circunstancias del fatal accidente y aprovecho para trasladar un especial abrazo a la familia.

- Existe un compromiso de la Diputación para hacer una rotonda en Agria. El Ayuntamiento colaborará tanto con la Diputación como con los vecinos para que la construcción se lleve a cabo en 2018.

- Aprobaremos definitivamente el cambio de las Normas Subsidiarias el día 19. Después del verano arrancará la reurbanización para ubicar el supermercado de 1.500 metros cuadrados y que conllevará cerca de 600.000 euros para acometer las mejoras que tanto necesita Tantorta.

- Las asociaciones de ciclistas y la gente que quiera colaborar diseñarán un programa de educación vial para toda la población. Se trata de que Amorebieta sea un espacio de convivencia para peatones, conductores y ciclistas. Sería ideal que hubiera más bicicletas y menos coches.

- Por cumplir con mi palabra, ser dialogante y saber escuchar, y por cercanía.