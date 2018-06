«El ambiente es emocionante en Tabira» Fernan Bilbao y Emilio Esturo, expresidentes de la Cultural, viven con ilusión la agitación durante el play off NAHIKARI CAYADO DURANGO. Viernes, 22 junio 2018, 02:00

«Se me ponen los pelos de punta al volver a ver el campo de Tabira lleno de aficionados», confiesa Fernan Bilbao, expresidente y socio incondicional de la Cultural. Emilio Esturo, otro veterano del club que también ha estado al frente del club, comparte el mismo entusiasmo. «Soy el mayor seguidor de la Cultural, no me pierdo ni tres partidos en toda la temporada», señala este vecino de Berna que cuenta con el carné de socio desde hace cuatro décadas. Ninguno de los dos se perderá el partido del domingoa, al mediodía, ante el San Fernando de Gran Canaria. «Es una situación idónea para triunfar», apostilla Bilbao. Esturo, que sigue ligado a la junta directiva del club blanquiazul, confiesa que supondría « una ilusión muy grande celebrar el centenario del club en Segunda B».

Bilbao comenzó su andadura en la Cultural a los 17 años. Desde entonces, siempre ha estado ligado al club bien como jugador, entrenador y presidente, hasta en dos ocasiones. «Lo es todo para mí. Siento los colores con mucha intensidad, ya que mi currículum futbolístico se basa casi íntegramente en la 'Cultu'», donde tomó el bastón de mando a Jon Andoni Bengoetxea en 2015.

Su mandato durante más de una década estuvo dividido en dos etapas. En la primera de ellas, tomó el relevo a José Luis Espiaú, quien años después volvería a retomar la presidencia para volver a dejarla en manos de Fernan. «La segunda vez que acepté, la situación económica del club no era suficientemente buena, a pesar de que ya habíamos dejado atrás la crisis. Contábamos con un remanente de 100.000 euros que habíamos cobrado de la Real por el traspaso de Xabi Castillo al Athletic, pero en aquella época solíamos pagar primas por partidos ganados a los jugadores, por lo que ese dinero se esfumó», relata.

La merma de recursos llevaron a Bilbao a recurrir a «jugadores del Iurretako», lo que generó cierta tensión en la relación entre ambos clubes. Por aquel entonces también decidió reclutar a Imanol de la Sota como entrenador. «Había pasado por la Cultural y era un buen fichaje. Él mismo trajo a Igor Núñez como segundo entrenador. Fue en ese momento cuando empezó a surgir lo que este equipo es hoy en día», detalla.

La notable evolución que ha experimentado el equipo es, en su opinión, la clave para seguir sumando puntos el domingo. «Más fácil que en esta temporada no lo van a tener nunca», apostilla Bilbao. El expresidente no tiene ninguna duda de que los blanquiazules sabrán sacarle partido a la ventaja que han traído de Canarias, «Es una situación idónea para triunfar», agrega.

Lamenta no haber podido acudir a los encuentros disputados en Cuenca y Gran Canaria, pero no piensa perderse el partido del domingo. «Estaré en Tabira dispuesto a animarles, por supuesto. El ambiente que se está formando en el campo últimamente es muy emocionante, hacía tiempo que no se veía el campo así, con tanto aficionado. Es una pasada».

«Lo están dando todo»

Emilio Esturo, por su parte, también ve factible el ascenso. «Ya no es solo un sueño, lo tenemos muy cerca», advierte. El expresidente blanquiazul confía plenamente en el cuadro de Núñez y está convencido de que el club celebrará su centenario en Segunda B. «Sería algo extraordinario y muy grandioso. Desde mi punto de vista, es el momento ideal para que el equipo ascienda y seguro que lo consiguen».

La mitad de la vida de este veterano socio, que ronda en torno a los 40 años de edad, ha transcurrido junto a la 'Cultu'. «Soy el mayor seguidor, no me pierdo ni tres partidos en toda la temporada», reconoce Esturo, que el pasado fin de semana también acompañó al equipo en su viaje a Canarias.

Solo tiene elogios para la impecable temporada que ha desarrollado el primer equipo, que deberá pasar el domingo la prueba de fuego para poder militar en Segunda B, junto al Amorebieta. «Hemos estado años medio tumbados, pero este año lo están dando todo y la gente está muy volcada con ellos. Me emociona muchísimo el ambiente que se crea en Tabira en estos partidos de play off».

Pese a que Esturo mantiene la esperanza de que se harán con la victoria el domingo al mediodía, prefiere ser cauto y evitar predecir el resultado del encuentro. «He visto muchas cosas en el fútbol. Aunque tengamos muchísimas posibilidades tengo mis reparos. También es cierto que me hace una ilusión muy grande celebrar el centenario del club en Segunda B».