Abadiño rebaja hasta un 44% algunas tarifas deportivas

Lo que en febrero era, según palabras del alcalde de Abadiño, José Luis Navarro, «imposible salvo que el Ayuntamiento pierda dinero», se ha tornado posible. El pleno aprobó en la pasada sesión plenaria una bajada de entre el 34 y el 44% en las tarifas del gimnasio, de las clases de pilates y de las actividades que se realizan en la piscina. EHBildu, grupo que denunció que la localidad tuviera los precios más caros de la comarca, apoyó la modificación no sin críticas. «La reducción es positiva aunque no se han variado las cuotas generales de los socios ni tampoco los cursos de natación para jóvenes», señaló Mikel Urrutia, portavoz del partido de la oposición, quien aseguró que «de cara al futuro nuestro objetivo será estudiar también la bajada de estos aspectos».

La coalición, que impulsó en septiembre una recogida de firmas, reprochó al equipo de gobierno que solo reaccione «cuando las protestas tiene repercusión mediática». Asimismo, preguntó cómo era viable tal abaratamiento sin que suponga ningún coste económico al Consistorio.

Nueva cuota mensual

«¿Por qué hemos estado entonces pagando estas tarifas abusivas cuando podíamos haber pagado menos? ¿A dónde ha ido a parar dicho dinero si no ha ido a las arcas municipales? Hemos tenido los precios más caros del Duranguesado y ahora, de un año a otro, hay un rebaja sustancial. Todo ello sin abonar ni un euro. Es muy grave. El Ayuntamiento ha estado robando a la ciudadanía».

El primer edil subrayó a principios de año que «quizá otros consistorios asuman las pérdidas y no les importe disponer de una infraestructura deficitaria, pero no es nuestro caso». Aún así, Navarro confía en que «con estas variaciones y con la misma calidad en el servicio, las instalaciones ganen usuarios». De este modo, la tarifa actual del gimnasio después de la bajada del 44% queda en 24 euros, mientras que las actividades de piscina se reducen un 47,6% para situarse en 20 euros. Respecto al precio de las clases de pilates se establecerán en 33 euros después de aplicarse una reducción superior al 34%. A las tarifas trimestrales y anuales en los precios de la piscina, se sumará además una nueva tarifa mensual, que será de 26 euros para empadronados, y 34 euros, para no empadronados, en el caso del carné familiar.