Abadiño mejorará la seguridad de la N-636 entre Zelaieta y Muntsaratz

El Ayuntamiento recibirá la cesión del vial foral y anticipará 1,2 millones de euros que costará su reforma. La cantidad será devuelta por la Diputación en tres años

ABADIÑO. Miércoles, 25 abril 2018

La ansiada restauración de la N-634 a su paso por Abadiño para mejorar la seguridad de la población será una realidad inmediata. El Ayuntamiento hizo público ayer que ha alcanzado un principio de acuerdo con la Diputación para que le ceda ya la titularidad del vial, que viene reclamando desde hace dos años, con el objeto de poder reformar el tramo comprendido entre Astola y el límite con Atxondo. Ante la falta de fondos que aducía el órganismo para acometer la reforma de esta carretera antes de transferirla al municipio, el Consistorio ha planteado hacerse cargo del proyecto y de las obras. El 1,2 millones de euros que costará será devuelto por el organismo foral en tres años, a partir del 2019.

El acuerdo alcanzado entre ambas instituciones fue cuestionado, sin embargo, por EH Bildu en el pleno de ayer. «No entendemos como un Consistorio que cuenta con un presupuesto de 10 millones, bastante inferior al que maneja la Diputación, tenga que poner dinero de su parte», señaló el portavoz de la coalición, Mikel Urrutia.

Desde el grupo de la oposición también hicieron hincapié en el hecho de que el Ayuntamiento debería ser cuanto antes el titular del vial para comenzar las obras lo más rápido posible. «Es necesario, además, la firma de un convenio y esperamos que sea a corto plazo. Por eso pedimos a la Diputación que lo haga de forma urgente».

Mostraron también su malestar por no haberse incluido dentro del orden del día la moción avalada por más de 500 pesonas para reclamar una solución inmediata a los «peligrosos» accesos a Muntsaratz. «En un principio solo vi la instancia , no vi las firmas», respondió el alcalde, José Luis Navarro. «Llevo 14 meses dialogando con la Diputación para poder conseguir lo que propusimos e influyen muchísimos factores. No es tan fácil como llegar a la administración y entregar la moción», añadió

A pesar de sus discrepancias, tanto el equipo de gobierno como EH Bildu coincidían en que la actuación sobre los accesos a Muntsaratz «deben ser inmediatas» y se contemplararán en el nuevo proyecto que espera sacar a concurso el Consistorio para ampliar las aceras, construir una rotonda y mejorar la accesibilidad».