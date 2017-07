El chef zornotzarra Eneko Atxa será el pregonero de los Cármenes en su pueblo natal, Amorebieta-Etxano

El reconocido chef Eneko Atxa será el encargado de dar el pistoletazo de salida a las fiestas de Amorebieta. Aunque es conocido mundialmente desde que se convirtió en el cocinero de España más joven en conseguir las tres estrellas Michelin con su restaurante Azurmendi de Larrabetzu y por haber ido asumiendo retos cada vez más innovadores en el ámbito gastronómico, Atxa nunca ha olvidado sus orígenes, su cuadrilla de toda la vida y la costumbre de vivir junto a los suyos y con intensidad los mejores momentos del pueblo. «Asumo la responsabilidad de ser el pregonero con ganas y valentía. Me gustaría que mi voz fuera la de todos los zornotzarras. He nacido aquí, me he criado aquí y vivo aquí. Así que tengo infinidad de buenos recuerdos vividos en los Cármenes. Puedo disfutar de este programa diverso en todas mis facetas como hijo, padre, marido y amigo», indicó el chef, que leerá su pregón el próximo día 15 a las 20.00 horas.

A pesar de su ajetreada vida profesional, el chef admite que siempre saca «tiempo para disfutar» de los festejos. Siente con una emoción especial la víspera del Carmen, el día 15, ya que «los nervios están al pil-pil» en el municipio. Este año él será el gran protagonista del día, ya que desde el balcón consistorial dará la bienvenida a las fiestas «arropado por amigos y familia». Reconoce que aún no ha pensado ni ha escrito el mensaje que lanzará en el pregón, pero sí tiene claro que agradecerá a todos los zornotzarras que hayan confiado en él para dar la bienvenida a las fiestas, y al mismo tiempo, no olvidará insistir en que «únicamente es posible disfrutar de los festejos si se respeta a los de alrededor».

Las fiestas de Amorebieta, las más largas en la comarca del Durangueasado, se prolongarán durante trece días. Hasta el día 27 la localidad acogerá un potente cartel musical, que incluirá la presencia de la Orquesta Mondragón, Calum, Esne Beltza, Carlos Jean, Vendetta y Family Atlantica, entre otros, según han dado a conocer esta mañana responsables municipales. El programa contempla también la actuación del grupo de danzas Kukai, que triunfo en los Premios Max de las Artes Escénicas