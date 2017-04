La falta de ayudas a una pensión social de Durango obliga a dos vecinos a dormir en la calle

Jon es el nombre ficticio de un vecino del Duranguesado que ronda los 40 años y lleva a sus espaldas ocho recorriendo las calles de Bilbao y Durango. Es la última incorporación al programa Etxepel de Caritas Tabira en la villa duranguesa y, como recién llegado, recibe el acompañamiento de profesionales para ayudarle en este importante paso. Sin embargo, cuando llega la noche, debe regresar a la chabola que ha elaborado a base de las tablas que ha ido recogiendo de la basura. Sin luz, ni agua corriente. La falta de una pensión social, para la que Cáritas carece de recursos, obliga a Jon y a otros como él a pasar su periodo de adaptación al programa durmiendo a la intemperie. Un periodo que oscila entre una semana y un mes, pero de gran importancia porque es «clave» a la hora de acabar con esa vida, explica Alberto Estefanía, responsable de Etxepel.

En estos momentos, 2 de las 28 personas en grave exclusión social integradas en este programa que Caritas puso en marcha en Durango hace tres años se ven obligadas a dormir en la calle. Una de ellas es una mujer. Cada mañana acuden al centro ubicado en la calle Intxaurrondo para descansar, ducharse, lavarse la ropa, comer o charlar, y recibir además atención social y apoyo formativo. Esta situación, en palabras de Estefanía, «no existiría si contáramos con más recursos». En Durango en estos momentos no existe ningún servicio de alojamiento para estas personas, salvo el albergue invernal que abre sus puertas desde diciembre a marzo, así como dos pisos de Cáritas.

Problemas de integración

La pensión, que daría cobijo a un total de once personas, lleva años montada, pero carece de ayudas institucionales y de presupuesto para poder ponerse en marcha. La idea es seguir los pasos de la fórmula conocida en el mundo anglosajón como ‘housing first’, es decir, ‘primero la vivienda’, que según los estudios ofrece un grado de eficacia de entre un 88% y 93%. Un modelo también puesto en marcha por la Diputación de Bizkaia a través del programa ‘Habitat’ que ha abierto una decena de pisos a los ‘sin techo’ y visto el grado de satisfacción quiere ampliar la oferta. «Se ha visto que la salida de la calle suele ser más rápida y efectiva», advierte el responsable de Etxebel, a la vez que reconoce que tiene sus dificultades.

En Durango la opción menos costosa es, en opinión de Estefania, la puesta en marcha de la pensión social puesto que apenas hay viviendas alquiler y las que se ofertan son demasiado grandes para que las ocupe una sola persona. «Meterlos en un piso compartido nada más salir de la calle no es una opción porque tienen problemas de integración, mentales y adicciones, lo que dificulta la convivencia. De ahí la importancia que tengan un espacio propio». No obstante, eso no significa que dejen de recibir una labor de acompañamiento o acudan al centro de día de Etxepel en el que trabajan en estos momentos una quincena de voluntarios, además de tres profesionales.

Se trata del único centro de estas características que existe en Bizkaia fuera del Gran Bilbao y se encuentra está a pleno rendimiento. Sus usuarios son personas de entre 35 y 55 años, aunque el año pasado se atendieron a dos menores de 25 años, que en su mayoría llegan de una situación de calle o infravivienda. Todas ellos han sido derivados a través de Lanbide y del Centro de Salud Mental de Durango, que encuentran en Etxepel una figura de referencia para buscar su integración social y laboral. El 40% son mujeres, una cifra que supera con creces la de otros centros.