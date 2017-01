Durango se plantea echar mano de los radares móviles

La preocupación por el continuo goteo de atropellos fue patente en el foro de movilidad y seguridad vial organizado por el Ayuntamiento de Durango. La participación fue escasa y rozó la treintena, muy pobre teniendo en cuenta el aluvión de comentarios en redes sociales y foros sobre la sinestralidad en Durango. Sin embargo, sobre la mesa no solo se recordó que uno de cada tres atropellos fue por la distracción al volante , sino que se dio a conocer la intención del Ayuntamiento de colocar radares móviles en las calles de la villa en el caso de que los vehículos no respeten la ‘zona 30’ que el Consistorio extenderá a todo el casco urbano.

Se trata de trabajar la reducción de la velocidad con vigilancia y en último caso sanción. «No es ir a la caza y recaudar sino salvar vidas y trabajar para tomar conciencia de que tengo que ir a 30 kilómetros por hora», apuntó Josu Ramírez, de la empresa Lever, encargada del estudio de movilidad. Según matizó, pasar de 45 a 30 kilómetros por hora supone reducir el número de heridos leves de un 60 a un 95%. «La reacción y el ángulo de visión es mejor, la distancia de frenado es más corta y si por desgracia se lleva a alguien por delante el daño es menor», apunto.

En este sentido, Ramírez explicó que los atropellos en Durango el pasado año fueron 19, un 52% más que el pasado año. Este incremento responde a la tendencia alcista que se registra en todo el Estado desde 2013 y que «no apunta a cambiar de dirección». El estudio descarta la falta de iluminación porque la mayoría se produjo a plena luz del día. La lluvia tampoco fue determinante, porque en los meses que más atropellos se produjeron fue en septiembre y octubre, en los que apenas hubo precipitaciones. Y la densidad del tráfico tampoco parece ser la causa, ya que Fray Juan de Zumarraga, siendo una de las calles de mayor tráfico, apenas registra 500 vehículos a la hora, muy lejos de los 800 de otras ciudades. «Todos tenemos en la cabeza la causa, yo la tengo en el bolsillo, pero no es fácil que la Policía lo incluya en los partes», admitió Josu Ramírez en referencia al teléfono móvil.

"Convivir y respetarse"

Desde Stop Accidentes, Garazi Iriondo recordó la importancia de la educación para reducir el número de siniestros. Lamentó la idea que los jóvenes tienen de que sea el conductor el que frene en un paso de cebra. «Hay que educarles y no coger al niño del brazo y cruzar corriendo entre unos setos», comentó. Desde el colectivo señalaron que este año se potenciaránen las campañas de concienciación, en colaboración con el Ayuntamiento, en los colegios, con las personas mayores como conductores y peatones, con las embarazadas para concienciar sobre la importancia de las sillas de los niños y con el colectivo de familias con necesidades Geu Be.

«Lo importante al final es saber convivir y respetarse», aseguró la delegada de Stop Accidentes en Euskadi, Rosa Trinidad. En este sentido, giró buena parte del debate. «Hace 22 años un familiar falleció tras ser atropellado por una bici en Ezkurdi y es lamentable que todavía hoy sigan yendo como locos bajando Komentu kalea, hay que concienciar y si no sancionar», apuntó una asistente. Otro, cuyo hijo había sido arrollado en San Agustín, reconoció que «hay preocupación entre los padres y muchos han optado por no dejarles ir solos». Apuntaron que el bidegorri no está debidamente señalizado y diferenciado.