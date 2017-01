«No permitiremos ningún ataque físico ni actitudes sexistas contra la mujer»

Amorebieta ha salido este sábado a la calle para denunciar la agresión física que una joven de la localidad sufrió a manos de su ex pareja en plena calle la víspera de Reyes. Para ello, más de medio centenar de personas respaldaron la convocatoria organizada por el colectivo de mujeres de la localidad para lanzar en la plaza consistorial un mensaje de repulsa ante las agresiones contra las mujeres. Mientras los concentrados alzaban una pancarta en la que se podía leer 'Haserre gaude. Ez gara isilduko' (Estamos enfadadas. No no vamos a callar), las integrantes del grupo feminista denunciaron «con firmeza» el ataque machista ocurrido en la madrugada del 6 de enero en las inmediaciones de la calle San Miguel. «No aceptaremos estas actitudes ni aquí, ni en ningún otro lugar. No permitiremos ataques físicos contra la mujer, ni tampoco actitudes de control, amenaza, excesos e insultos», subrayaron.

La agrupación feminista aprovechó su intervención para recordar que «acabar con esta lacra de actitudes machistas es responsabilidad de todos». Según explicó, la chica agredida «ya ha dado un paso al frente y ha presentado una denuncia en los juzgados». De manera paralela, y sintiendo la agresión particular como un ataque a todas las mujeres, el grupo también quiso hacer su denuncia pública ante todos los zornotzarras. «Esta agresión es para todas las mujeres porque con cada una de ellas nos agreden a todas. Por ello, responderemos de manera colectiva cada vez que haga falta con el fin de visibilizar todas las violencias sexistas. Ningún ataque debe quedar sin respuesta», aseguraron.

Esta es la única concentración pública que se ha llevado a cabo en el municipio para denunciar este caso de violencia de género. El Ayuntamiento, por «expreso deseo de la víctima y de su familia», rehusó convocar una concentración en repulsa por lo ocurrido, aunque sí emitió el pasado jueves una declaración institucional mostrando su «rechazo absoluto» a la agresión, que se encuentra a la espera de la celebración de juicio en los juzgados de Bilbao como un «caso de violencia de género». El Consistorio también mostró su disposición de «ayudar a la víctima y a la familia» en lo que fuera necesario.