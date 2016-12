Cortes de luz en Busturialdea por un problema en una torre de alta tensión en Bermeo

Las viviendas de Busturialdea han amanecido sin luz este martes por un problema registrado en una torre de alta tensión en el barrio de Alboniga (Almike) en Bermeo. Al parecer, la torre afectada estaba echando chispas por lo que los vecinos se han puesto en contacto con Iberdrola, que ha cortado el suministro hasta dar con el problema. Todo apunta a que ha sido a las 7:45 horas cuando los técnicos de la eléctrica han solucionado gran parte de la incidencia, ya que se ha recuperado la luz en la mayoría de los puntos afectados.

Gaizka R., vecino de Bermeo, aseguraba a primera hora que el municipio parecía «un pueblo fantasma». «Me he dado cuenta de que algo iba mal cuando he visto que mi teléfono móvil no se estaba cargando. Lo primero que he hecho es comprobar si había alguien encerrado en el ascensor, ya que es una faena. A mí me pasó una vez y se pasa un mal rato. Y, ahora, a ver si puedo sacar el coche del garaje...», se quejaba. Afortunadamente, parece que no tendrá problemas después de que la incidencia se haya dado por solucionada en la mayoría de los puntos afectados.