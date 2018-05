Se duplica la llegada de menores extranjeros porque «en Euskadi se les protege»

«Cuando haces 18 te echan del piso y te quedas en la calle»

Cuenta Ahmed, que recorre a diario las calles de Ceuta, que le gustaría poder cambiar todo lo que pasó en Marruecos. Ha visto morir a algunos de sus compañeros de aventura y no ha podido olvidar «cómo pegan a la gente». A Daud, que está en Valencia, le preocupa «cómo conseguir los primeros papeles para trabajar» y Hatem cuenta que «en Barcelona comíamos todos los días lo mismo en el centro de menores». Estos testimonios forman parte del informe de Save the Children. Imad vive en Bilbao. «En mi tierra no hay hospitales. Pagas un montón por coser una herida y lo hacen mal. Tampoco hay colegio»,

«Saltas una y otra vez hasta que lo consigues» por la valla de Melilla y otros cruzan bajo los asientos de un coche, previo pago de 6.000 euros. Hatem y Mohammed desvelan un pánico generalizado entre los 'menas'. Mientras muchos niños occidentales sueñan con la mayoría de edad, ellos la temen. «Cuando cumples los 18, te echan del piso y te quedas en la calle. Pasar hambre se puede aguantar pero vivir en la calle es un poco duro».