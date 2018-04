Dormir en Bilbao durante las finales de rugby: 115 euros por una litera compartida Campo de rugby del polideportivo de El Fango, donde se instalará el campamento. / Luis Ángel Gómez El macroevento dispara el precio de las últimas camas en la villa y llena los hoteles de las provincias colindantes EIDER BURGOS Viernes, 27 abril 2018, 01:42

Aviso de última hora para los asistentes a las finales de rugby del 11 y 12 de mayo en San Mamés: «Viajar a Bilbao requerirá bolsillos llenos». Así lo anunciaba este lunes el diario 'Irish Times', que calculaba el coste del próximo fin de semana en Bilbao: 1.315 euros entre vuelo, hotel y entrada, tirando a lo barato y «sin contar comida, algunas bebidas y transporte urbano».

¿Se trata de un presupuesto real? A dos semanas de la Challenge y la Champions Cup, una rápida búsqueda en Booking devuelve resultados desorbitados. Lo más barato, una litera en una habitación de ocho personas a 115 euros cada una en un hostel a veinte minutos de La Catedral. Un Bed & Breakfast en el Casco Viejo sube a los 439. Y si busca un hotel, le tocará desembolsar un mínimo de 525 euros por una sola noche. Los hay más económicos... en Mundaka: a cien euros la cama en un alojamiento de una estrella.

Cerca de 100.000 personas asistirán al macroevento en una ciudad, Bilbao, cuya oferta ronda las 8.000 camas. ¿Son precios inflados producto del exceso de demanda? Según la agrupación de hosteleros de Bizkaia, no se ajustan a la realidad. «Nadie vendería una habitación a ese precio, tiene que ver con el posicionamiento en internet», explica Álvaro Díaz-Munío, presidente de Destino Bilbao. «Si marcamos que estamos completos, la web nos coloca en la décima página de búsqueda, lo que es como no existir». Aunque en el grupo Azul Marino, la agencia encargada de gestionar el grueso de las reservas para el evento, también empieza a escasear el alojamiento a costes moderados: el hotel más asequible en Bilbao (de dos estrellas) parte de los 550 euros, aunque se mantiene el precio para dos personas. «Es importante fijarse en lo que incluye cada oferta», señala el director de la agencia, Juan del Hoyo.

Para los que no lleguen con «bolsillos llenos», aún hay establecimientos a 46 euros en Airzanazabal, a 53 euros en Beasain o a 64 en Rivabellosa. Incluso un hostel a 22 en Mundaka si no le importa compartir cuarto con otros once. Algunos se desplazarán hasta Burgos o Iparralde, y ya se puede reservar en el nuevo 'glamping' del polideportivo de Rekalde y hasta once veleros. Uno atracado en Getxo cuesta 1.245 euros... pero a pagar entre seis ocupantes, a 103,75 euros la noche por cabeza.

Las tiendas que se levantarán en el Fango. / e.c.

Finales «desbordantes»

Lo cierto es que a pesar de lo inflado de las ofertas, las webs de reservas advierten de que están volando. También en Cantabria, «sobre todo en la zona de Castro-Urdiales, Laredo y Noja», donde la ocupación ha dado un arreón de «un 20 o un 25%», calcula el presidente de la Asociación Hostelera de Cantabria, Ángel Cuevas. De forma gráfica, explica que las finales se han hecho notar «como una piscina que se ha ido desbordando» desde Bilbao y ha inundado más las localidades cercanas.

En ello coincide su homólogo en La Rioja, Demetrio Domínguez, que explica que allí lo han sentido especialmente en la zona Alta, y eso que siempre gozan de «mayos amables»: «Esperábamos que fuera mucho más notable, eso sí», admite el presidente de la Asociación Riojana de Hoteles. En algunos establecimientos de Gipuzkoa, como en Zumaia, se han ocupado un 75% más de camas. Y en Vitoria, auguran, llegarán al día 11 completos: «Tuvimos un parón según fueron eliminando equipos», admite Asier Aguirre, de la Junta de SEA Hostelería en Álava, «que se reanudó con el anuncio de los finalistas».

Desde el 'Irish Times' se preguntaban este lunes si Bilbao «estaba preparada» para dos eventos como los que se avecinan. «Pues ojalá hubiera otro la semana que viene», claman los hosteleros cántabros.

Viajeros llegan a la recepción del hotel Carlton. / Fernando Gómez