Disparos a la Virgen de Begoña y otras historias del Bilbao de hace un siglo En la basílica se celebró un acto de desagravio / EC Noticias fósiles En la actualidad de hace un siglo abundaban las armas de fuego: alguien dirigió varios tiros contra la patrona de Bizkaia, hubo un suicidio en pleno Arenal y un par de niños de 11 años hirieron en la mano a un hombre CARLOS BENITO Martes, 2 enero 2018, 01:50

Ha llegado el momento de retroceder un siglo. Bienvenidos a las noticias de enero de 1918, que nos muestran un Bilbao y una Bizkaia a veces sorprendentes en su diferencia y otras, extrañamente parecidos a los nuestros: como cada mes, copiaremos una selección procedente de 'El Pueblo Vasco' y centrada en los sucesos, los avisos oficiales y la publicidad de índole más local. No son todas las noticias de la misma fecha, si no que se fueron publicando a lo largo del mes correspondiente, y están tal cual, incluidos los títulos en negrita, con mínimas adaptaciones en la ortografía y la puntuación.

Los zulús de la Nochevieja

Un grupo de zulús, de los que acostumbran a correr la pólvora para despedir al año, cometió anteanoche una fechoría incalificable. Al pasar por la calle de la Ronda, la emprendió a tiros con la imagen de Nuestra Señora de Begoña que se venera en una hornacina. Milagrosamente, ninguno de los proyectiles alcanzó a la imagen. Quedaron incrustados en la fachada de la casa número 18, donde está emplazada la hornacina. La alarma que se produjo entre los vecinos de aquella pacífica calle fue enorme (...). En nombre de la cultura, por si no fuera bastante hacerlo en nombre del sentimiento religioso, protestamos, todo lo enérgicamente que es posible hacerlo, contra el incalificable, brutal y salvaje atentado sacrílego de que se ha hecho objeto a la Madre de Dios de Begoña y Patrona de Vizcaya por los salvajes que viven confundidos aquí con las personas civilizadas y escarnecen a Bilbao con actos como este (...).

Dirección falsa

El individuo Salvador Rada Radilla, que fue detenido por venta de postales pornográficas, dio a la Policía la dirección falsa de la habitación en que dijo vivía. Quien reside en San Francisco, 21, primero, centro, domicilio que dio por suyo el Rada, es el conocido y apreciado comerciante en mercería y juguetería don Roque Rodríguez.

Un beodo peligroso

Fue ayer detenido en Barrencalle un sujeto que promovió un fuerte escándalo en una taberna de dicha calle, porque le querían cobrar, como es de razón, el gasto que había hecho, y entonces se insolentó contra el tabernero y rompió algunos cristales de la taberna. Al municipal le costó no poco trabajo llevarle a la prevención. Allí dijo que era profesor de idiomas y que le detenía ilegalmente.

Un herido

Inocencio Villa se presentó ayer al guardia municipal Perfecto Osua, manifestándole que a las once de la misma había sido curado provisionalmente en el Hospital Militar un hermano suyo, llamado Álvaro, de una herida con orificio de entrada en la palma derecha producida por un disparo de arma de fuego. Según nuestras noticias, el suceso ocurrió en el barrio de Irala-barri, frente al chalet número 21. Los jóvenes de once años Ramón González Suárez y Jesús Sáenz Gárate, domiciliados en Irala-barri y calle de la Estación de Basurto respectivamente, hicieron varios disparos con arma de fuego, no se sabe si casual o intencionadamente. Un proyectil alcanzó al Álvaro, hiriéndole en la forma que queda dicha.

Conquistó Juanito a Pura siendo feo como él solo por su hermosa dentadura (usaba Licor del Polo).

La salvajada de la Ronda

Ayer fue puesto a disposición del Juzgado de Instrucción del Centro, como presunto autor de los disparos hechos contra la hornacina de la Virgen de Begoña establecida en el frontispicio de una casa en la calle de la Ronda, suceso ocurrido en la noche del 31 de diciembre, el joven Nicolás Jiménez Bretón, conocido agitador del partido republicano radical y elemento indispensable e inevitable en toda salsa en que haya tiros de por medio.

Jiménez Bretón, al ser interrogado por el jefe de la Guardia municipal, se expresó en estos términos: «Yo no he sido el causante de los disparos, ni sé quién haya podido ser. No me extraña que se me detenga, pues, al no parecer el autor del hecho, naturalmente hacía falta una víctima y, como cuento con bastantes enemigos políticos, se me ha señalado a mí. Si yo hubiera sido, no tendría inconveniente alguno en declararlo».

Sobre este suceso, el alcalde señor Arana dictó ayer el siguiente plausible decreto: «Teniendo en cuenta que el guardia municipal Blas Rivas, a pesar de tener a su cargo solamente la vigilancia de la calle de la Ronda, no intervino oportunamente en el acto ni después de hechos los disparos que en la noche del 31 de diciembre tuvieron lugar en dicha calle, vengo en decretar lo siguiente: se suspende de empleo y sueldo al guardia Blas Rivas hasta tanto se adopte la resolución definitiva que proceda, una vez conocidos los detalles del hecho»

Regalo Reyes. Macferlan, el gran impermeable, nunca visto, 50 pesetas. Darragon. C. Larreátegui, 15.

¿Quién es el suicida?

A las cuatro y media de la madrugada de ayer, el guardia municipal Máximo Carranza, de servicio en el Paseo del Arenal, oyó una detonación y, como se sorprendiese por lo inesperado del disparo, acudió presuroso al lugar donde él creyó que se había hecho. Allí se encontró con la pareja de guardias de Seguridad que prestan servicio en los muelles y observó que, junto a ellos, había un hombre ya cadáver, como de 35 años de edad. Por sus compañeros, se enteró de que el infortunado se había disparado un tiro, con una pistola que apretaba entre sus manos, en la sien derecha.

Notas cinematográficas

El momento verdaderamente sensacional del film ‘La marca de fuego’ es en el que ‘Tori’ pone la marca a ‘Elena’, a causa de que, a la vista del espectador, el hierro candente se aplica en realidad sobre las delicadas carnes de la protagonista. Lo que hay es que la aplicación de la marca y sus efectos son un secreto que no hemos podido penetrar, porque se guarda cuidadosamente en el estudio Lasky. La monísima artista no sufre absolutamente nada. Es que la hermosa Ward ha puesto a sueldo todo su talento artístico para hacernos sentir.

Criada irascible

Ha sido detenida y puesta a disposición del juzgado la joven Carmen González Díaz, de 22 años de edad, sirvienta del piso tercero de la casa número 1 de la calle de Urazurrutia. Esta joven sostuvo un altercado con su ama y la agredió, causándole algunas lesiones en la cabeza con un candelero de metal. Luego se ocultó en una taberna de la misma casa y abofeteó a un hermano de la lesionada cuando la quiso entregar al municipal de punto.

De cabeza a la ría

Desde la rampa que hay en el muelle de Marzana, se arrojó ayer tarde a la ría un individuo llamado José Gallo, con objeto de refrescarse un poquito. Se sumergió en el agua vestido y la gente que pasaba por allí y que le vio nadar creyó en los primeros momentos que se trataba de alguna desgracia. Cuando el José ganó la orilla opuesta, estaba completamente empapado. Un municipal le preguntó si le había ocurrido alguna desgracia y él, muy tranquilo, le contestó que se había arrojado con objeto de pasar la ría a nado. El intrépido nadador ha sido denunciado a la alcaldía como infractor de las ordenanzas municipales.

Función de desagravios

Organizada por las señoras de la Guardia de Honor de la Madre de Dios de Begoña, se celebrará en la Basílica de Begoña el viernes, día 11 de enero, en reparación del horrendo sacrilegio cometido la noche del primero de enero a la imagen de Nuestra Señora de Begoña que se venera en una hornacina en la calle de la Ronda. A las cuatro de la tarde, exposición de S.D.M., rosario, sermón que predicará el elocuente R.P. Florentino Ogara. A continuación se hará el acto de desagravio, reserva, terminando con la Salve popular. ¡Católicos, nuestra Adorada madre ha sido vilmente ultrajada; acudamos a sus pies a desagraviarla de tan horrible agresión contra su sagrada imagen! ¡Viva la Madre de Dios de Begoña!

Salón Gayarre

No habiendo podido hacer su debut ayer la genial artista Emilia Benito por causa del enorme retraso del tren de Madrid, lo hará hoy, así como la notable pareja de bailes de época y modernos Los Boronski. Secciones a las 6 y tres cuartos y 10 noche.

Desesperación de una joven

La joven de 19 años Gregoria Blanco Mazón, natural de Madrid, domiciliada en la calle de las Cortes, 17 duplicado tercero, salió ayer de casa a las seis de la tarde, con objeto de hablar con su novio. No debió ser muy satisfactoria la entrevista que con él tuvo y, sin duda por esta causa, en un momento de desesperación concibió la idea de suicidarse. Próximamente a las 8,20 de la noche adquirió unas pastillas de sublimado, las diluyó en agua y se bebió el líquido corrosivo (...). Después de ser debidamente atendida, se la condujo a su domicilio en gravísimo estado.

El Athletic en Irún

En Irún se ha jugado esta tarde el partido de campeonato entre la Real Unión de Irún y el Athletic de Bilbao. El partido fue muy competido. Dominó en el primer tiempo Irún y en el segundo Bilbao. Arbitró el señor Aróstegui. Menudearon las broncas y las protestas contra el referee, que salió escoltado por los miqueletes. En el primer tiempo, ninguno de los dos equipos marcó goal. En el segundo, Bilbao se apuntó uno. Lo marcó Pichichi.

¿Quién se llevó los burros?

De Santurce comunican que dos vecinos de Mamariga han denunciado el robo de diez burros de su propiedad. Se ignora quiénes puedan ser los autores del robo.

Una broma pesada

Ayer mañana, unos ciegos que imploraban la caridad pública en la calle de la Cruz fueron víctimas de una broma pesada, que dice muy poco en pro de la cultura y buen nombre de nuestra villa. Desde la ventana de la casa número 6, donde tiene instalado un taller de platería don Salvador García, el dependiente Luis Gorosabel, de 13 años, inducido por los oficiales que allí trabajan Mauricio Campo, Luis Marino y otro, arrojó una moneda de cinco céntimos a los referidos ciegos, que antes había sido previamente enrojecida al fuego.

Encarnación Ontelloso, esposa de uno de los pobres citados, se apresuró a recogerla del suelo y, como estaba candente, se produjo varias quemaduras en los dedos pulgar, anular y medio de la mano derecha. La broma, tan burdamente jugada, mereció de los transeúntes que la presenciaron la consiguiente protesta y todos condenaron acremente la conducta de los supradichos jovenzuelos. Del hecho, como es natural, se ha dado cuenta al alcalde para que imponga severo castigo a los dañinos muchachos.

En Babia Rosita vive, quiere tener pretendientes y no usa para los dientes Licor del Polo de Orive.

La cuenta pagada

Ayer tarde se presentaron en el establecimiento de comidas y bebidas que en la calle de las Cortes posee don Francisco Pérez tres amables sujetos llamados Bonifacio Seisas Anguiano, Agustín Montoya Canal y José Artolaguirre, todos vecinos de esta villa. Sentían ganas de tomar un refrigerio y allí acudieron para satisfacer su apetito. Bonifacio, que llevaba la voz cantante de los concurrentes, pidió una buena fuente de chuletas, pan, vino, café y algunas copas, todo lo cual lo metieron entre pecho y espalda, haciendo grandes elogios del cocinero o cocinera que condimentó la cena.

Transcurrió el tiempo y la hora del aflojen, pero entonces el Bonifacio, parodiando al famoso gallego del cuento, debió decirse para sus adentros: «Picos pa’lante, picos pa’trás, la cuenta pagada está». No se conformó con esta contestación el que les sirvió la comida y, ante la frescura del Bonifacio, le instó seriamente para que le abonara 22,60 pesetas que importaba la cuenta. Y entonces aquel ofreció pagarle otro día, pues no tenía «ni chiquita». Como los susodichos comensales ‘ahuecaron el ala’ y no han abonado el importe de lo que deglutieron, don Francisco Pérez ha denunciado a la Guardia municipal el caso y esta ha pasado el asunto al juzgado, que será el que en definitiva dilucide la cuestión