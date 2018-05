La Diputación prorroga su plan de residuos hasta 2020 La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta. / Maika Salguero EH Bildu y Podemos votan en contra en las Juntas y ponen fin a la unanimidad en esta materia JESÚS J. HERNÁNDEZ Gernika Miércoles, 23 mayo 2018, 13:40

El II Plan Integral de Gestión de Residuos Urbanos de Bizkaia 2005-2016 llegará a 2020 gracias a una nueva prórroga aprobada este miércoles en la Casa de Juntas de Gernika. El documento inicial, aprobado en su día por unanimidad, estará en vigor hasta el 31 de diciembre de 2020. El motivo esgrimido por la Diputación es que podrá adaptarse, de este modo, a las directrices europeas. La diputada de Sostenibilidad y Medio Natural, Elena Unzueta, ha defendido que «se han cumplido la mayoría de los objetivos marcados».

«No se ha cumplido el vertido crudo cero –residuos sin un tratamiento previo– a vertedero y se han cumplido parcialmente los referidos a la recogida selectiva de los aparatos electrónicos y a los índices de reciclaje de envases de vidrio, papel- cartón, metales, plásticos y madera. En concreto, Bizkaia ha generado 527 kilos de residuo urbano por habitante y año, los mismos que en el año 2001, tal y como se dispone en la Estrategia Ambiental de Desarrollo Sostenible 2002-2020», defendió.

También se establecía «la reducción del porcentaje de residuos que van al vertedero hasta el 30% en 2020, cuando en nuestro territorio ese porcentaje era ya del 19,1% en el año 2016» . Bizkaia también ha cumplido los índices de recogida selectiva establecidos por el Gobierno central en relación a los residuos de pilas, baterías y acumuladores, que establecía una tasa de reciclaje del 50% para el año 2020 y que en Bizkaia fue en 2016 un 80,6%.

La generación per cápita está en 1,13 kilos por habitante y día (la misma cantidad que en 2016), que los residuos comerciales no superaran las 220.000 toneladas (el año pasado se generaron 130.018 toneladas) y que la generación de residuos urbanos no superara las 697.000 toneladas (se han generado 605.232 toneladas en el año 2016). También se ha superado el objetivo de reciclaje de residuos urbanos, fijado en el PIGRUB en una tasa del 40%, y que ha sido del 43,78% el pasado año. No se ha llegado a la tasa del 4% en compostaje, que se sitúa en el 1,1%, algo en lo que «hay margen de mejora».

Fin de la unanimidad

EH Bildu y Podemos han votado en contra de la prórroga, distanciándose de las políticas actuales en la gestión de residuos. David Lopategi, juntero de la coalición, criticó que «en Bizkaia no se cumple la jerarquía de residuos, no se previene la generación y la mayor parte de las basuras se queman en Zabalgarbi o se secan en la TMB».

Josean Elegezabal, de Podemos, ha considerado que «esta gestión ni es la única posible ni la mejor» y se preguntó «si en Bizkaia la política de residuos la marcan las instituciones o las empresas privadas». La jeltzale María Presa preguntó a EH Bildu «si están en contra del plan piloto que lleva a cabo la mancomunidad de Lea Artibai y otros municipios gobernados por ustedes». Presa recordó «la nefasta gestión de los anteriores» que obliga a buscar fórmulas para traer ahora basura de Gipuzkoa.