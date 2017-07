La Diputación presenta una nueva red social que fomentará «las relaciones de pareja igualitarias» EquAPPeal está pensada para jóvenes de 14 a 29 años y para romper prejuicios y estereotipos así como para solucionar sus dudas JESÚS J. HERNÁNDEZ Lunes, 10 julio 2017, 12:54

En un mundo donde el 99% de los jóvenes entre 14 y 29 años utilizan a diario las redes sociales, los mensajes que reciben por esa vía calan hondo. Ese es el motivo por el que la Diputación, en colaboración con la Asociación Matiz, ha presentado hoy EquAPPeal, una nueva red social que quiere fomentar «las relaciones de pareja igualitarias». Descargable ya (tanto para Iphone como en la App Store) su objetivo final es «fomentar relaciones amorosas alejadas de estereotipos o prejuicios sexistas, diferenciándose de otras redes de contactos que existen en la actualidad».

Maitane Leizaola, directora del Observatorio de Bizkaia, Sara García Urieta y Ainhoa Itxausti, responsables de Matiz, una asociación «especializada en educación en valores», han heco públicos los detalles de una iniciativa que fue seleccionada dentro del programa de ayudas forales de 2016 a proyectos de innovación social en materia de juventud. El nombre de la red, EquAPPeal, juega con el término anglosajón sex-appeal, en referencia «al atractivo de la igualdad».

En su muro compartirán libremente distintos textos, vídeos, imágenes o archivos de audio y los participantes pueden mostrar su afinidad con un sistema de 'me gusta' y 'no me gusta', simboliazdos por un corazón y un corazón roto. En el foro, los jóvenes ponen en común sus experiencias y comparten dudas y opiniones sobre temas claves, a partir de distintas temáticas relacionadas con las relaciones sexuales y de pareja y el uso de las redes sociales, como los celos, el acoso o el control de la pareja, entre otros. Hay ya 7 debates abiertos. «Es importante subrayar que es un espacio que se autocontrola por los jóvenes, que son quienes preguntan o comparten una idea y quienes a su vez contestan o tratan de ofrecer respuesta», destacó Ainhoa Intxausti, de Matiz. «Y además existe la posibilidad de denunciar un contenido si se considera inadecuado o que va en contra de los valores de la plataforma», añadió.

Como elemento innovador, el muro y el foro se completan con una sección privada de consultas, en la cual los jóvenes pueden, de manera completamente confidencial, hacer llegar a profesionales del equipo de Matiz dudas sobre temas de pareja, identidad sexual o amistad, con el fin de que les sea prestada la orientación y apoyo profesional necesario en riguroso secreto. «Habíamos detectado que había temas o inquietudes que se quedaban en el tintero porque la persona joven no se atrevía a plantearlo en un espacio abierto como el foro o el muro; por esta razón, hemos entendido que era necesario un espacio de consulta privado y con asesoramiento profesional, al que las y los jóvenes pudieran dirigirse ante cualquier duda», ha indicado Ainhoa Intxausti.