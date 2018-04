La Diputación habilitará 407 plazas más en las residencias concertadas de Bizkaia hasta 2020 Voluntarias atienden a dos internos de la residencia Atxarte, en Abadiño. / Luis Ángel Gómez La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, lo ha anunciado durante su intervención en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia EFE Miércoles, 25 abril 2018, 17:08

La diputada foral de Acción Social, Isabel Sánchez Robles, ha asegurado este miércoles que, hasta 2020, se habilitarán 407 plazas más en las residencias concertadas vizcaínas, un número que el PP ha creído «insuficiente» para atender el incremento de la demanda.

En su intervención en el pleno de control de las Juntas Generales de Bizkaia, Sánchez Robles ha asegurado, ante una interpelación del PP, que el sistema de atención social de la Diputación no sufre «ni de desajuste, ni de desfase».

«Avanzamos hacia un modelo donde la persona elige dónde quiere ser atendida y con criterios de acceso equitativo», ha manifestado. Aunque el portavoz del PP, Javier Ruiz, ha reconocido el «esfuerzo» llevado a cabo por la Diputación, ha dicho que resulta «insuficiente» para atender la demanda de plazas.

En este sentido, ha dicho que, de 2006 a 2017, el número de plazas en residencias concertadas y públicas ha crecido una media de cerca de un 35 %, mientras que el porcentaje de personas en lista de espera se ha incrementado un 3.400 %, al pasar de unas 50 en 2006 a 1.800 en 2017.

Sánchez Robles ha manifestado, sin embargo, que estos datos son «simplistas» porque no tienen en cuenta que «quienes no tienen recursos, tienen absoluta prioridad» para acceder a residencia. «No se pueden convertir en listas de espera lo que no lo es», ha señalado al portavoz del PP.