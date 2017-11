La Diputación gasta cerca de 6 millones en una finca-palacio a la que no sabe qué uso dar

La biblioteca vasca más importante del siglo XVIII

El 12 de noviembre de 1992, el Palacio Munibe de Etxebarria vivía su peor momento. Una chispa procedente de la chimenea de la segunda planta desató un pavoroso incendio que costó sofocar por el fuerte viento y la escasez de agua. Arrasó el histórico edificio, y lo que es peor, su biblioteca, de un valor incalculable.

Expertos calificaron de «irreparables» las perdidas registradas en la que estaba considerada la biblioteca vasca más importante del siglo XVIII. Reunía, entre otros legajos, el manuscrito de Iturrizar de la Historia de Vizcaya, numerosa correspondencia entre ilustrados vascos del momento, la Enciclopedia Diderot y varias primeras ediciones de obras de la misma época. Además, la colección era excepcional en libros raros y curiosos, de temas como brujería, masonería, carlismo, movimientos ácratas, inquisición...

«Es algo simbólico»

Por suerte, los fondos bibliográficos que no fueron pasto de las llamas permanecen en manos de la Diputación. Y para Arturo Aldecoa, ese es el verdadero valor de Munibe, su biblioteca. El resto de la propiedad, que incluye el palacio, la torre de Munibe, las caballerizas, las antiguas cocheras y dos caseríos ruinosos, no tienen, a su juicio, mayor mérito. «Es algo simbólico que, no obstante, goza de cierta protección que se podría ampliar en caso de que fuera necesario», afirmó. Las numerosas casas de indianos que pueblan la comarca de Las Encartaciones tienen, en su opinión, «un interés mucho mayor».