La Diputación admite que no puede «restringir la libertad» de los 1.600 menores que tutela Centro de menores de Amorebieta. / Yolanda Ruiz «A un chaval le pueden castigar sus padres sin salir un fin de semana.Pero la ley con ellos es muy garantista y algo así no lo permite», admite Isabel Sánchez Robles JESÚS J. HERNÁNDEZ Viernes, 16 marzo 2018, 01:22

«La Diputación sólo puede emplear medidas socioeducativas y terapéuticas con los menores que tutela. Cualquier medida restrictiva de libertad depende de la Fiscalía y de los jueces». Isabel Sánchez Robles, diputada de Acción Social, abordó ayer públicamente la política que sigue la institución foral con los menores «sin entrar en ningún caso concreto porque la Ley me lo impide». Es la primera vez en esta legislatura que el Pleno de Gernika aborda este asunto, ya que todos los grupos políticos pactaron debatirlo en secreto. Primero, se evitaba en virtud de un acuerdo tácito y recientemente se creó incluso una comisión secreta en las Juntas. Por este motivo, el portavoz del PP, Javier Ruiz, quiso acabar con los prejuicios. «Una cosa son los derechos de los menores, su imagen y datos personales, que debemos preservar. Y otra cosa es ofrecer los datos en una comisión secreta para neutralizar las críticas políticas». Espoleada por esta petición, Sánchez Robles concretó que hay 1.600 menores bajo la tutela de la Diputación y unos 2.700 expedientes abiertos. Esas cifras incluyen las custodias por desamparo.

Es una cifra en constante aumento por dos motivos. Entre los chavales autóctonos, las tutelas crecen por «divorcios muy conflictivos y problemas de conducta» que hacen que los propios padres pidan ayuda a la Administración. La segunda causa es la avalancha de 'menas' –menores extranjeros no acompañados–. En 2015 llegaron 180 chavales sin lazos familiares y un año después eran ya 350. El año pasado se batió el récord con 486 y la Diputación tuvo que abrir siete nuevos centros de acogida, que se sumaron a los ya existentes. Todavía hoy las cifras de ocupación son muy altas. En invierno, las condiciones meteorológicas complican el paso del Estrecho y dan un respiro a los servicios de acogida, pero todo apunta a que el próximo verano se mantendrá la tendencia actual.

Sin régimen disciplinario

Aunque hay una disparidad alarmante en las estadísticas –Andalucía, por ejemplo, sólo los registra cuando llevan asentados más de tres meses–, hay comunidades autónomas limítrofes, como La Rioja, donde los 'menas' se cuentan con los dedos de una mano. Las principales ayudas vascas, como la RGI, no son la única explicación: Gipuzkoa, con una cobertura social similar, no está registrando incrementos reseñables. La Ertzaintza investiga si hay mafias que los envían directamente a Bizkaia.

El centro de acogida de menores extranjeros de Amorebieta tuvo que ser cerrado tras un incendio provocado por los internos el pasado diciembre. Esta semana ha reabierto sus puertas sin los jóvenes más conflictivos.

Cuando quedan bajo la tutela foral, la inmensa mayoría no protagoniza hechos delictivos. «Es la primera vez que hablamos de este asunto aquí. Yeso es una muestra de que el sistema funciona. El sistema de protección es excelente, aunque no es infalible», admitió la diputada foral. «La veo autocomplaciente. Hay hechos graves y algunos de sus autores están bajo la tutela foral», replicó Ruiz en alusión al crimen de dos octagenario en Otxarkoaga y por el que fueron detenidos dos menores. «Los juzgados dictaron después 30 órdenes de búsqueda y captura (contra 'menas') y 27 de ellos siguen ilocalizables», apuntó el portavoz del PP.

«No retornos. Así los consideramos porque no son fugas. Porque pueden salir cuando quieran», insistió Sánchez Robles. Por ejemplo, es habitual que chavales de etnia gitana regresen a sus familias, donde les ayudan a ocultarse. Muchos 'menas', además, reanudan su tránsito hacia otros países europeos. Y entre los que se quedan, una minoría causa problemas. «A un chaval le pueden castigar sus padres sin salir un fin de semana pero con ellos no funciona sí. La ley es muy garantista». No hay cerrojos ni régimen disciplinario posible. El marco jurídico español y europeo cada vez otorga menos margen.