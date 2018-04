El 'bilbaíno británico', el diplomático que no perdió la sonrisa en 37 años Derek Doyle, en la bilbaína plaza Jardines de Albia. / Luis Angel Gómez «¿Qué Bilbao me gusta más, si el de ayer o el de hoy? Las ciudades son como las personas, van evolucionando», indica Derek Doyle, homenajeado por los 37 años entregados al Consulado del Reino Unido de la villa LUIS GÓMEZ Martes, 3 abril 2018, 01:40

De origen irlandés, nació en Glasgow, creció en Newcastle y «maduró» en Bilbao. O en Durango, donde vive desde 1973, junto a Rosa, «mi jefa». La conoció cuatro años antes, cuando Derek Doyle estudiaba un «grado extraño» y su entonces novia se sacaba un dinerillo trabajando como ‘au-pair’ en Newcastle. Doyle, homenajeado por los 37 años entregados al Consulado del Reino Unido de Bilbao, anda con el corazón partido. «Es complicado decir qué queda del Derek británico, pero si hay una cosa que me encanta es reír y ver a la gente riéndose. No sé si tengo el famoso humor inglés, pero sí sé que la risa hace todo más llevadero y duradero», garantiza.

No miente. Tira de socarronería a todas horas. Cuando se le trata de usted, sugiere que se le tutee –«no soy tan viejo», ataja– y cuando se le pregunta sobre si resulta una indiscreción interesarse por su edad, responde que no –pero que «no» contesta– para, a continuación, soltar una sonora carcajada y confesar que ha cumplido 66 años. Lleva 37 dedicados a potenciar la relación «entre esta parte del mundo», como define a Bilbao, y el Reino Unido.

Ha llovido desde entonces. El pasado julio se jubiló como cónsul, aunque sigue haciendo «cositas» este hombre, que siempre soñó con «ser profesor». A su llegada a Bilbao tuvo «la enorme fortuna» de emplearse en el Instituto de Idiomas de la Universidad de Deusto, donde dio clases de inglés. En esas anduvo hasta que aceptó una oferta del «mundo de la industria». Pasó casi cinco años «dando vueltas por todo el mundo», vendiendo compresores de aire y sierras para cortar metales. «Llegué a vender alguna que otra máquina por ahí», bromea.

Pero, sobre todo, conoció a «mucha gente» que le ayudó a tejer una interesante red de contactos, que juzga fundamentales para el éxito. «Dando vueltas por el mundo tropecé con agregados comerciales en las embajadas españolas. Pensé que sería maravilloso poner frente a frente a las empresas a hacer negocios». Así que no dudó un instante en presentarse a la plaza de agregado comercial que el consulado bilbaíno sacó en 1980.

«Fueron años fascinantes. Un momento tremendo para impulsar oportunidades de negocio y para que empresas de aquí se instalaran en el Reino Unido». Derek, un hombre hecho a sí mismo, fue escalando en el cuerpo diplomático. En 1997 fue nombrado vicecónsul y, ocho años después, tocó la cima. Nada fácil para un hijo de inmigrantes, aunque se resta importancia:«Como yo hay millones de personas», razona, aunque reconoce el origen humilde de sus padres. «Al igual que muchos irlandeses, en aquellos tiempos tuvieron que emigrar a Escocia en busca de fortuna. Pero nací yo, que no era la fortuna que andaban buscando precisamente», ironiza.

«Bilbao me transformó»

Procedente de Newcastle, se encontró en Bilbao una ciudad muy parecida. «Decía la gente que era gris, sucia... Yo, la verdad, no veía ese Bilbao y sí una urbe muy potente». Se acuerda de los trolebuses rojos de dos pisos que circulaban en los 70 por las calles de la capital vizcaína. «Me enteré de que eran de segunda mano y que los habían traído de Londres». Desde el inicio sintió una atracción por esta tierra que no ha menguado. «¿Qué Bilbao me gusta más, si el de ayer o el de hoy? Las ciudades son como las personas, van evolucionando», subraya, antes de confesar que Bilbao le ha «transformado» a él.

«Conozco a gente que me dice que soy el bilbaíno británico», reconoce este profesional que durante sus primeros años en Euskadi no se despegaba de un pequeño diccionario de castellano para hacerse entender. «Tengo la buena fortuna de estar enamorado primero de la ‘jefa’ y de estas dos partes del mundo: Reino Unido y Bilbao, a la que le debo todo».

Aquel joven inglés de «pelos largos» que apareció en Durango y durante años vivió en casa de su cuñado y junto a la que sería su mujer para «no provocar traumas entre cierta gente» del pueblo siente un cosquilleo cuando repasa su carrera. «Manejar otras maneras de ver el mundo es esencial. Lo contrario, lamentablemente, se expresa a través de algunos de los conflictos internacionales que padecemos», detalla.

Lo único que lamenta es que todo el tiempo que ha dedicado a su trabajo ha sido a costa, «a veces», de quitárselo a su mujer y tres hijos, las personas que más ama, además de sus tres nietos. Doyle admite que es «más de txakoli» que de whisky e ironiza con que «quizás algún escocés» deje de hablarle, pero nada teme quien nunca se ha tomado el té a las 5. «Tengo máquinas de café porque el té es para los ingleses», remata.

Esto es lo que dicen de él quienes le conocen:

«Derek ha sido muchos años un asesor estratégico, un guía y, sobre todo, un amigo de los que trabajamos en el País Vasco» Adam Austerfield, Director de London School of Economics en España

«Un caballero al servicio delas mejores relaciones entre Euskadi y el Reino Unido»