Dimite el concejal del PSE de Berriz tras ser acusado de agredir a su pareja Fran del Pino Escobar ha accedido a abandonar su cargo municipal, lo que materializará en próximas fechas MANUELA DÍAZ Martes, 8 mayo 2018, 18:33

El concejal Francisco del Pino, portavoz del PSE en Berriz, ha acatado hoy la decisión del partido de abandonar el grupo municipal y devolver su alta tras conocerse la denuncia interpuesta el domingo por su pareja sentimental por un delito de violencia de género. El acusado sigue a la espera de juicio.

Según ha dado a conocer el Departamento vasco de Seguridad, la joven denuncio a su pareja tras ser agredida en el domicilio familiar. El arresto se llevó a cabo ese mismo día a las diez y media de la noche en Berriz, mientras la mujer era trasladada a un centro hospitalario para ser atendida de distintas lesiones Esta misma mañana, el único concejal socialista en la localidad desde hace dos legislaturas acudía a la vista previa donde ha defendido su inocencia. Desde el grupo socialistas aseguran que no se han tomado medidas cautelares contra el acusado.

El edil no es afiliado al PSE desde hace unos años, por lo que no se pueden adoptar medidas disciplinarias contra él desde el partido. No obstante, desde el grupo socialista decidieron que «lo más adecuado» era que abandonara el grupo municipal socialista y entregara su acta de concejal. Peticiones a las que no se ha negado.

Representantes de los grupos municipales EAJ-PNV y EH Bildu en el Ayuntamiento han mostrado su condena a «toda conducta machista y mostraremos tolerancia cero hacia cualquier expresión de violencia de género, desde los gestos y actitudes sexistas hasta las agresiones más extremas. Más aún si la misma ha sido ejercida por un representante municipal».

Además de exigir una rápida y «exhaustiva investigación para el esclarecimiento de los hechos», animan a la ciudadanía a mostrar «activamente su rechazo ante las violencias que se ejercen hacia las mujeres» y a participar en las manifestaciones de condena y repulsa que se desarrollarán en esta localidad.