Detienen a una pareja de Santutxu que traficaba en casa delante de sus 5 hijos menores Policías locales acompañan a la detenida. / LUIS CALABOR La redada se produjo el pasado jueves sobre las doce del mediodía, cuando los chavales tendrían que haber estado en el colegio AINHOA DE LAS HERAS Sábado, 14 abril 2018, 08:58

La Inspección Antidroga de la Policía Municipal de Bilbao ha detenido a una mujer de 43 años y a su marido, de 41, en el barrio de Santutxu, acusados de tráfico de drogas, según confirmó ayer una portavoz oficial del Ayuntamiento bilbaíno. La pareja arrestada trapicheaba en la vivienda, ubicada en un primer piso de la plaza Zumarraga, delante de sus cinco hijos menores, que tienen entre 4 y 10 años. La redada se produjo el pasado jueves sobre las doce del mediodía, cuando los chavales tendrían que haber estado en el colegio.

La Policía Municipal comprobó que los menores estaban matriculados en colegios del entorno. Al analizar la asistencia de los críos a los centros docentes, se ha detectado «un pico de absentismo no alarmante», apuntaron las mismas fuentes. No obstante, el Ayuntamiento bilbaíno ha comunicado la situación de estos menores a la Diputación vizcaína, institución que tiene las competencias, por si fuera necesaria su intervención. Un familiar se hizo cargo momentáneamente de los cinco niños, por lo que no fue necesario su ingreso en ningún centro de protección.

Los agentes decomisaron en el domicilio 27 gramos de 'speed', preparados en bolsitas para su venta, otros cuatro gramos de hachís y dos más de marihuana, además del material que se utiliza para preparar la droga. En la vivienda había también varios compradores, que habían acudido a adquirir su dosis. Los dos detenidos, ambos con antecedentes policiales y que cobraban ayudas sociales, fueron puestos ayer a disposición judicial.

La investigación de la Policía local se inició a raíz de una queja vecinal interpuesta en el centro municipal de Santutxu, que advertía de que en un domicilio de la plaza Zumarraga se traficaba. Los agentes antidroga establecieron un dispositivo de vigilancia durante el pasado lunes, martes y miércoles, y luego actuaron.