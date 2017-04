Albert Ramos se supera a sí mismo

Avisaba por redes sociales hace días que Montecarlo era uno de sus torneos favorito, pero ni en sus mejores pensamientos, Albert Ramos pensaría que tan solo unos días después estaría a un partido de enfundarse el entorchado monegasco. La primera final de Masters 1000 de Albert Ramos llegas tras vencer al número uno mundial Andy Murray, al ganador del Abierto de los Estados Unidos 2014 Marin Cilic y al prometedor francés Lucas Pouille en semifinales por 6-3, 5-7 y 6-1. Un registro espectacular para el torneo, a sus 29 años, de su vida.

Una vida que Albert parece haber multiplicado por nueve durante esta semana, al haber sobrevivido en partidos a tres sets en octavos, cuartos y semifinales. Un duro desgaste que ha venido de la mano de una recompensa en forma de final y ranking histórico, ya que a partir del lunes el catalán figurará entre los 20 mejores del mundo.

Todo ello tras un auténtico partidazo ante el favorito local Lucas Pouille, que pese a golpear la pelota de manera muy limpia, y poseer un juego estiloso que le permite desenvolverse en cualquier superficie -ganó a Rafa Nadal en el pasado Abierto de los Estados Unidos-, no pudo con un Ramos que ejerció de maestro. La victoria española se fraguó en los duros peloteos y la persistencia de Albert, que no cejó en su intento de llevar el partido a su terreno y aprovechar la ventaja que le da la tierra batida. Ni el público a favor del francés, ni el cansancio y desgaste que lleva en las piernas le impidieron completar tres sets de lujo, en los que solo un pequeño mal juego al servicio en el segundo, le impidieron cerrar el partido antes. Sin embargo, esta vez no dejó que le ocurriese como contra Cilic y Murray y empezó mandando en el marcador en la manga definitiva, para inclinar al francés con un parcial de seis juegos a uno. Ramos ya espera en a Nadal o a Goffin, en lo que podría ser la primera final española en Montecarlo desde que el propio Rafa se enfrentase a David Ferrer en 2011.

Esta fiesta española continúa también en el doble. El toledano Feliciano López y el catalán Marc López jugarán su primera final del año tras derrotar a los actuales campeones, los franceses Herbert y Mahut por 6-1 y 7-6 (4). Los “SuperLópez” llegan a la final sin haber perdido un set y tras un comienzo de temporada decepcionante, que quedó olvidado con el abrazo entre “Feli” y Marc al sellar su presencia en la gran final.