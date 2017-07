Roberto Ortega se enfunda la txapela del Open Kiroleta

El tenista madrileño Roberto Ortega (356 de la ATP) se ha proclamado este sábado ganador del XXXIII. Open Kiroleta – ‘Bakio Udala’ Saria, torneo valedero para la clasificación mundial de la ATP, tras derrotar en la final al malagueño Alejandro Davidovich (215 ATP) por 0-6, 6-2y 6-1 en una hora y 34 minutos de partido.

la final Ortega 0

6

6



Davidovich 6

2

1





En el primer set el joven tenista de Fuengirola ha sido un vendaval ante el que Ortega no ha tenido respuesta y en el que se ha visto incapaz incluso de defender su servicio tras tener 40-0 a favor en un par de ocasiones.

Sin embargo, las tornas han cambiado completamente en la segunda manga y lo que no le había entrado al madrileño en al principio le iba saliendo ahora de cara. Así, Ortega se ha puesto con 3-1 a favor y la entrada del fisio para atender a Davidovich no ha alterado el rumbo del set que ha finalizado con 6-2 favorable a Roberto Ortega.

Con paso firme

En la último set, Davidovich cedió su saque al inicio y aunque el tenista andaluz lo intentó no fue capaz de cambiar el sino de un choque que Ortega supo conducir con paso firme haciéndose fuerte en su tenis agresivo y su facilidad para dominar el punto desde el ataque y la veteranía, para cerrar el partido con 6-1.

Así las cosas, Robert Ortega se ha hecho con el título en su novena participación en el torneo bakiotarra, en el que ya había conseguido acceder a las semifinales en ocasiones anteriores. Davidovich, con problemas físicos tras tres semanas muy cargadas entre la semifinales de Roland Garros Junior y la final de Palma del Río, descansará unos días antes de viajar a Londres para disputar el torneo de Wimbledon.

“Estoy muy contento por haber ganado el título pero también por haber sido capaz de dar la vuelta a un partido que se me ha puesto muy pronto cuesta arriba. He perdido dos veces el servicio con 40-0 y eso no era normal. Estaba aquí mi familia y Bakio es muy especial para mi, y eso me ha dado fuerza para seguir peleando. Davidovich ha empezado muy fuerte pero en el segundo set he podido sacar mi mejor juego. Mi idea ha sido la de seguir luchando y ahora quiero seguir sumando puntos ATP pensando en entrar US Open", ha señalado el malagueño

De esta manera, se cierra una semana de tenis en las instalaciones bakiotarras en las que se han disputado casi un centenar de partidos en los 9 días de competición de este ‘Futures 25.000$’ que han coronado a Roberto Ortega como nuevo dominador de la Pista Central del Club Kiroleta.