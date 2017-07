Marc Márquez: «Creo que estamos listos para luchar por la victoria»

Marc Márquez continúa con su idilio con Sachsenring. Octava pole consecutiva –una en 125cc, dos en Moto2 y cinco en MotoGP-, un puesto desde el que intentará llegar a la octava victoria seguida. Un día en el que también lidió con la polémica con Maverick Viñales tras un toque entre los dos pilotos que sentó muy mal al de Yamaha.

Ocho poles y siete victorias… que siga la racha, ¿no?

Ojalá que siga la racha. Sé que va a ser difícil, como ha sido la pole de hoy en agua, pero lo importante es que hemos trabajado bastante bien durante el fin de semana, que tenemos bastante claro el tema neumáticos, tema puesta a punto. Así que mañana intentaremos hacer una gran carrera. Soy consciente que mi compañero de equipo lo va a poner difícil.

¿Alguna duda en mojado o seco?

No muchas. En mojado tengo todo bastante claro, y en seco casi todos los pilotos irán con los mismos neumáticos, tanto delantero como trasero. Así que no hay mucha incógnita. Intentaremos probar algo mañana en el warm up, siempre se puede mejorar algo, y ver si de cara a carrera se puede mejorar algo.

¿Es el mejor momento para atacar?

Como Austin, es un circuito en el que si vamos mal quiere decir que estamos muy mal. Es un circuito que tenemos que estar delante. Creo que estamos listos para luchar por la victoria, aunque aquí siempre puede pasar de todo y ahí sería importante terminar delante de los que están arriba en el campeonato. Intentaremos recuperar puntos, que creo que es lo más importante.

¿Influye mucho la posición en la parrilla de los tres que tienes delante en la general?

Está claro que es un punto a favor y pocas veces tendrás esta oportunidad de salir tú en la pole y que los principales rivales, salvo Dani, salgan tan atrás. Así que si está seco tenemos que aprovecharla.

¿Qué ha pasado con Viñales?

Creo que ha habido una discusión. Lo he pasado en la vuelta anterior, iba haciendo mi ritmo e iba mejorando vuelta tras vuelta y cuando lo he pasado, quería tirar porque tenía de referencia a Crutchlow. Quizás en esa curva yo hago una línea diferente o lo que sea, pero él ha entrado por dentro, se ha ido un poco largo y allí es donde pensaba que se había ido más largo. Yo he mantenido el interior y he notado el contacto. Le he pedido disculpas con la mano, aunque seguía enfadado… supongo que por el toque, porque no es normal tener un toque en el oficial. Lo más importante es que los dos hemos terminado encima de la moto.

¿Ha escuchado lo que ha dicho después?

No lo he escuchado (NdR: que se la guarda) pero en caliente se dicen muchas cosas. Los dos tenemos el mismo objetivo, que es ganar el Mundial y sabemos, al menos yo lo sé, que tengo que estar centrado en el box y en la carrera.

Ha dicho que usted rodaba lento y que ha utilizado su moto para frenar.

No. Yo iba en la línea y de hecho estaba tirando. En la Q2 lo que no quieres es perder vuelta e intentas siempre mejorar. Yo sé cómo iba encima de la moto e iba tirando. Quizás él hace una línea diferente en esa curva, entra más rápido y la para más, pero yo entro más lento y mantengo más el gas, quizás…