«A ver si hay rifirrafe en carrera y puedo sacar provecho»

“No he visto la calificación. No sabía ni que iba segundo en la última vuelta y me han dicho que he conseguido la pole al final. Estoy contento. No sé qué ha pasado entre las dos Yamaha, pero no ha sido nada del otro mundo. Esto pasa y ha coincidido que son compañeros de equipo. A ver si hay rifirrafe en carrera, que allí sí que puedo sacar algo de provecho”. Marc Márquez logró en Austin su pole 67 en el Mundial de Motociclismo y la quinta consecutiva en el trazado tejano, donde intentará mañana romper el dominio de este principio de temporada de Maverick Viñales, que le llevó hasta el límite en esa pelea por el primer puesto de la parrilla de salida.

Se ha visto una buena mejoría por la mañana.

He mejorado bastante. Ayer teníamos dos configuraciones muy diferentes, un poco pensando en este circuito. Sí que me encontraba, pero no: sabía que me estaba faltando algo, no estaba dando mi 100 %, no me acababa de encontrar a gusto. Esta mañana he salido convencido, he probado dos motos. Primero me he centrado en la curva larga de derechas en el T4 para mejorarla y encontrar el límite de verdad, y ahora ya no pierdo en ese tramo. En la puesta a punto ahora más o menos me encuentro cómodo, aunque siempre se puede mejorar. Tenía ganas de hacer un entrenamiento sin tocar mucho la moto porque para un piloto siempre va bien un poco de estabilidad.

¿Veremos este domingo el esperado duelo Viñales-Márquez?

Aquí normalmente había conseguido la pole con algo más de distancia. Esta vez está todo mucho más apretado. Mañana será crucial la elección de neumáticos, dependerá de la temperatura. Firmo que sea como hoy porque así ya sabremos más o menos qué neumáticos usar, pero si sube la temperatura tendremos otra incógnita más. Está claro que intentaré luchar hasta el final por la victoria y Maverick es uno de los pilotos que mañana puede cortar esta racha en Austin, pero intentaremos que no.

¿Va a influir mucho la elección de neumáticos?

Cambia toda la película: puede ser una película de terror, drama total, o puede ser una película de acción y diversión. Si estamos en la segunda quiere decir que hemos acertado.

¿Ves a Rossi peleando por la victoria?

Tiene todas las posibilidades. ¿Quién veía a Valentino en la primera línea antes del oficial? Yo no, porque estaba lejos. Aún así, ha acabado en la primera línea, ha hecho una gran vuelta y yo creo que mañana estará luchando seguro por el podio y, por qué no, por la victoria.