Viñales demuestra su poderío en la categoría reina

El piloto español Maverick Viñales logró este domingo su primera victoria en MotoGP al imponerse en el Gran Premio de Gran Bretaña disputado en el circuito de Silverstone, lo que supuso que Suzuki gane una carrera en la categoría reina del motociclismo por primera vez desde 2007.

Viñales, de 21 años y campeón mundial de Moto3 en 2013 controló de principio a fin una carrera que se disputó en seco y superó en la meta al británico Cal Crutchlow (Honda) y al italiano Valentino Rossi (Yamaha), mientras que el líder del mundial, el español Marc Márquez acabó cuarto.

El piloto de Suzuki, que la próxima temporada será compañero de Rossi en Yamaha, se convierte en el séptimo ganador en las últimas siete carreras del campeonato.

Viñales ofrece así a Suzuki una victoria en Silverstone que la marca japonesa no lograba desde que el estadounidense Kevin Schwantz se impuso en 1994 en el mítico trazado británico. "Llegué a este fin de semana pensando que podía ganar, me sentía muy bien, siempre me siento bien en Silverstone", aseguró el ganador de la prueba. "Esperaba estar ahí y luchar por el podio, pero cuando ha salido la bandera roja he pensado que lo podía hacer", añadió.

Crutchlow, que había logrado la pole el sábado en agua y que se había convertido hace 15 días en Brno en el primer británico en ganar una carrera de la categoría reina del motociclismo desde hacía 35 años, resistió los ataques de Rossi, Márquez y del italiano Andrea Iannone, hasta que se marchó al suelo, para subirse al segundo cajón del podio. "Ha sido una carrera muy larga, me lo he pasado muy bien. Ha sido muy divertido", dijo el británico, pese a no haber podido ganar en casa.

Rossi, por su parte, logró su podio 217 en el mundial. "Estoy muy contento, para conseguir este podio porque he tenido que luchar de la primera a la última curva", declaró. El italiano, de 37 años, se mostró muy acertado sobre todo en las frenadas para controlar a Márquez, líder del mundial, que se quedó fuera del podio por un error de pilotaje en la parte final de la carrera.

Aún así, Márquez dispone de 50 puntos de ventaja sobre Rossi al frente de la clasificación del Mundial y de 64 sobre su compatriota Jorge Lorenzo, vigente campeón mundial, que completó un fin de semana bastante malo con un octavo puesto en la carrera.

En una primera salida hubo un espectacular accidente entre el español Pol Espargaró y el francés Loris Baz que llevó a los organizadores a detener la carrera y después reducirla a 19 vueltas.

Pese a que en un principio se llegó a temer porque los dos pilotos pudieran haber sufrido daños de consideración, las últimas noticias son tranquilizadoras, sobre todo en el caso de Baz, que llegó a perder brevemente la conciencia y que no sufriría más que unos golpes en un pie.

En Moto2, ganó la carrera el suizo Thomas Luthi (Kalex), firmando su segundo triunfo de la temporada luego del Gran Premio de Catar, y superó al italiano Franco Morbidelli y al japonés Takaaki Nakagami.

El francés Johann Zarco, implicado en un accidente con Sam Lowes que le costó una penalización de 30 segundos, que le llevó a caer del 6º puesto al 22, conserva el liderato del Mundial de la categoría, con 10 puntos de ventaja sobre el español Alex Rins. El sudafricano Brad Binder (KTM) venció en Moto3 y refuerza su liderato en el mundial de la categoría tras sumar su cuarta victoria de la temporada. Binder aventaja en el mundial en 86 puntos al español Jorge Navarro (Honda) que llegó a liderar la carrera pese a salir en 18ª posición, pero se cayó a dos vueltas para el final.