Alonso pierde la paciencia

Fernando Alonso ni siquiera sudó en el caluroso GP de Rusia, porque ni siquiera tomó la salida. El asturiano se quedó tirado en la vuelta de formación por, según confirmó la propia McLaren, un fallo con el software del ERS que no se solventó con un reinicio del sistema. El ridículo del enésimo fallo del monoplaza del asturiano le dejaba sin palabras.

«Sea lo que sea, es un problema con la unidad de potencia. Ojalá arreglemos las cosas pronto. No hemos acabado ninguna carrera en lo que llevamos de curso y tenemos que arreglarlo. Son cosas que pasan, así es el deporte. No está en mis manos», se resignaba. Cuando le preguntaron sobre el acuerdo entre Sauber y Honda, Alonso se rebrincó: «No tengo mucho que decir. Si ellos están contentos, bienvenidos. Veremos en 2018 qué pasa con cada uno de nosotros».

Dejar en el aire lo que va a hacer en el futuro no es más que la demostración de que está muy harto. Posteriormente, en las declaraciones facilitadas por el equipo, el ánimo no era mucho mejor. «Es duro, es frustrante. ¡Cada fin de semana es lo mismo!», se lamenta el asturiano. «No poder participar en esta carrera y no haber podido acabar ninguna esta temporada es muy duro», se lamentaba. ¿Hasta cuándo aguantará?

Sainz: «Sabíamos que remontar iba a ser complicado»

El madrileño Carlos Sainz consiguió un punto en Rusia, algo que no había logrado en los últimos dos años. Empezó atrás y, aunque había dificultades de partida (como la sanción que arrastraba), salió razonablemente satisfecho porque no podía alcanzar mucho más.

«Sabíamos que remontar iba a ser muy complicado. Había que hacerlo todo perfecto. Salimos muy bien, la primera vuelta fue muy buena, pero ha sido una pena estar tanto tiempo detrás de Magnussen. No le podíamos adelantar y nos ha hecho perder unos diez segundos. Cuando le hemos adelantado con el pit-stop, el resto estaba ya demasiado lejos», analizó.

Para Barcelona, Toro Rosso quiere dar un salto adelante, algo que les permitiría, en opinión de Sainz, pelear con Williams y Force India. «Tengo muchas ganas de ver qué trae el equipo, porque nos empieza a hacer falta un poco de ritmo. Tengo muchas ganas de invitar a toda la afición a apoyarnos a Fernando y a mí para que podamos ir un poco más rápido ese fin de semana», pidió a los fans.