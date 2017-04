Alonso estalla: «¡Nunca he corrido con tan poca potencia, en mi vida!»

La tercera temporada de Fernando Alonso se presentaba tan difícil como las precedentes. Y el comienzo de la campaña no ha hecho más que confirmarlo con dos abandonos en las dos primeras pruebas. En la tercera, el G.P. de Bahréin, el asturiano no ha podido contenerse y ha estallado contra la escasa potencia del motor Honda: «Nunca he corrido con tan poca potencia, ¡en mi vida!», exclamó en una de las rectas del circuito al ver la superioridad de sus rivales. El asturiano finalmente ha tenido que abandonar al igual que Carlos Sáinz.