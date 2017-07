El K.O de Jon Fernández en Estados Unidos, entre los favoritos de 'Boxing History'

El periodista norteamericano especializado en boxeo Patrick Connor, hizo público hace unos días el vídeo en el que proponía sus candidatos a K.O del año 2017 entre los fueras de combate producidos en los primeros 6 meses del citado período. Compila 8 K.O en total. Se encuentra entre ellos el que concluyó el combate del etxebarritarra Jon Fernández el pasado 9 de junio en el Turning Stone Casino de Verona (Nueva York) y que pudo ser seguido en directo a través de la cadena de televisión Showtime.

Connor, miembro de la Asociación de Escritores de Boxeo de América y de la Organización Internacional de Investigación de Boxeo, ha contribuido a publicaciones y sitios web como Bad Left Hook, The Guardian, BoxingScene y The Fight City entre otras, además del alma del programa de radio online 'Knuckles and Gloves'. Su perfil personal en twitter y el de 'Boxing History' son seguidos por decenas de miles de aficionados.

La selección del KO ya es un motivo de alegría en sí mismo. Sin embargo, lo que le proporciona un valor enorme para el pugilismo vizcaíno es el contexto. El de Jon Fernández se encuentra unido en la propuesta de Connor a nombres como Mikey García(36-0-0, 30 KO; vigente campeón del mundo WBC del peso ligero y varias veces del pluma); David Lemieux (38-2-0, 33 KO; campeón intercontinental del peso medio WBO y excontendiente por el mundial); Luis Collazo (37-7-0, 20 KO, excampeón mundial wélter WBA); oJermell Charlo (29-0-0, 14 KO; vigente campeón del mundo del peso superwélter WBC).

Mundial Silver, el 29 de septiembre

Jon Fernández, 21 años, 13-0-0, 11 KO, se interesó inmediatamente por el estado de su oponente y no llegó a celebrar su victoria de manera efusiva sobre el ring a pesar de que se trataba de un compromiso muy importante para su futuro, puesto que le consolidaba en las emisiones de Showtime. Mientras duró el combate, el de Etxebarri lanzó 210 manos en cinco minutos y 26 segundos. Alcanzó a su rival 84 veces y fue efectivo con el 50% de sus golpes de poder. La derecha descendente con la que finiquitó el pleito fue un auténtico latigazo que durmió instantáneamente a un bravo oponente que jamás había perdido antes del límite.

«Siento que estoy listo para el siguiente paso. Voy a luchar donde quiera que haya una oportunidad», afirmó el vizcaíno ante periodistas americanos tras el combate. Esa oportunidad será en La Casilla (Bilbao), el 29 de septiembre próximo ante el invicto ruso Alexander Podolsky, con el WBC Silver del superpluma en juego. Se trata de 12 rounds que pueden suponer un nuevo salto adelante para un Jon Fernández que en los últimos meses ha conquistado el WBC Youth Wold Champión y el prestigioso campeonato de España del peso superpluma, además de boxear en tres ocasiones en Estados Unidos, dos de ellas con la emisión en directo de Showtime.

«Estoy muy agradecido a Boxing History por haber incluído ese KO. Pero soy consciente de que se trata de algo puntual. Ahora estoy trabajando duro, como siempre, con Tinín y Nekane para completar doce rounds ante Podolsky. Será un combate complicado. Y un gran espectáculo para la afición. Tengo un cariño especial a La Casilla y a su ambientazo; fue donde debuté hace dos años y donde gané mi primer título como profesional»”, concluye Jon Fernández.