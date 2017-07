Urdaibai avisa de sus intenciones

Parece que la vida sigue igual en la Primera División de traineras, al menos a simple vista. El vigente campeón empieza la temporada igual que acabó la pasada, mandando, aunque tuvo que sufrir hasta la última palada ante su eterno rival, Hondarribia. Nada nuevo bajo el sol. Los ‘txos’ han querido dejar claro desde el primer momento al resto de rivales que pese a los numerosos cambios en el plantel el gen ganador perdura con los nuevos.

Clasificación de la VIII Bandera de Bilbao .1. Urdaibai 19.25.70 (Tanda de Honor) .2. Hondarribia 19.28:30 (H) .3. Kaiku 19.39.00 (H) .4. Orio 19.52:84 (Tanda 2) .5. Zierbena 19.53:30 (Tanda 1) .6. San Juan 19.53.56 (H) .7. Ondarroa 19.55:12 (1) .8. San Pedro 19.59:96 (1) .9. Tirán 20.00:34 (2) 10. Ares 20.08:04 (1) 11. Cabo 20.22:88 (2) 12. Astillero 20.24:08 (2)

Sin embargo, la forma de celebrar la victoria en la Bandera de Bilbao por parte de los hombres que ahora entrena Joseba Fernández evidencia que el triunfo no es baladí, vale su peso en oro. Incluso uno de sus integrantes, Eneko Van Horenbeke se atrevió a celebrar el éxito zambulléndose en aguas de la ría. Y es que, aunque el rendimiento de la nueva ‘Bou Bizkaia’ en los descensos de pretemporada había sido bueno, la competición es otra cosa y un proyecto todavía balbuceante como el suyo requiere de este tipo de espaldarazos para despejar el más mínimo atisbo de duda. Objetivo cumplido y a pensar en otra cosa.

Además de los ‘txos’, los otros dos triunfadores de la jornada inaugural de la Liga Eusko Label fueron Kaiku y la debutante Ondarroa. Los sestaotarras, con su tercer puesto también despejaron de un plumazo cualquier temor sobre su rendimiento y, aunque solo se han completado las primeras paladas, de seguir por esa línea, los verdinegros pueden ser una seria alternativa a los dos colosos si estos se despistan.

La ‘Antiguako Ama’, por su parte, tuvo el inicio soñado para cualquier novel. Dejó por detrás a cinco botes e hizo acopio de un buen número de puntos de cara a eludir la zona caliente de la tabla. Los pupilos de Jon Iriondo durmieron a pierna suelta tras la gran inyección anímica recibida. Y es que la regata resultó dura, muy dura. Con la marea subiendo y rachas de viento en contra en los largos impares, cada palada se convertía en un auténtico suplicio.

Los bermeotarras se mostraron muy sólidos desde la txanpa inicial. Fueron los últimos en partir y lo hicieron a un ritmo de 46 paladas, dos más que Hondarribia. Y nada más salir, Vicente Carpintero, al igual que sus predecesores echó la ‘Bou Bizkaia’ a estribor para pegarse lo máximo posible al muelle y evitar la corriente. El primer largo fue de tanteo y los fronterizos realizaron el giro inaugural en cabeza por centésimas. La tónica se mantuvo a la vuelta hasta que los bermeotarras dieron el primer arreón poco antes de la segunda ciaboga y realizaron la maniobra con dos segundos de renta.

La diferencia fue en aumento en el tercer largo, el de la verdad, hasta situarse en cinco segundos al encarar la recta final. La desventaja no era insalvable pero en una contrarreloj, en la que las diferencias normalmente son escasas, parecía media bandera. La ‘Ama Guadalupekoa’ no se entregó y, aunque recortó la desventaja hasta solo dos segundos -realizó el mejor parcial- no pudo evitar el triunfo azulón, en cuyas tostas debutó con buen pie Unai Bilbao.

Orio estará hoy (12.00) con los mejores en la Bandera de Sestao, gracias a su cuarto puesto en Bilbao, aunque se quedó muy lejos del ganador, 27 segundos. Los ‘amarillos, fueron de menos a más y, aunque en la segunda maniobra estuvieron a punto de dejar la baliza por estribor -se quedaron ligeramente enganchados-, los de Jon Salsamendi reaccionaron en la segunda mitad de regata y superaron por un segundo el resgitro marcado por Zierbena en la manga inaugural.

En la cita de hoy al mediodía en Portugalete, la primera que se disputa en linea, Astillero, Cabo Cruz, Ares y Tirán pugnarán en la primera tanda, mientras que San Pedro, Ondarroa, San Juan y Zierbena lo harán en la segunda. Urdaibai, Hondarribia, Kaiku y Orio lo harán en la última.