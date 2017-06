Rahm arranca bajo par

Tener una sensación placentera con números rojos. Esto sólo pasa en el golf. Hablamos de la cuenta deportiva, claro. Jon Rahm volvió a experimentar esa agradable sensación tras su primer cara a cara con Le Golf National, donde se ve en un año vista defendiendo el pabellón europeo en la Ryder Cup. Bajar el par del campo se le resistió en sus dos últimas apariciones, por lo que el asunto ha pasado a ser una guerra personal, una pelea consigo mismo y la lectura de su juego. Aunque el -1 arrancado al recorrido francés pueda parecer escaso, el vizcaíno lo da por bien empleado. Ha devuelto el vagón a la vía y ya habrá tiempo para reclamar el ‘más madera’ en busca de la mayor velocidad de crucero posible.

Arrancó a las ocho en punto de la mañana en el hoyo 10, con el campo bastante húmedo por el recuerdo de la lluvia nocturna y el rocío. Llegó al ‘tee’ con los cascos puestos y su móvil a modo de almacén musical. En manga corta, para que se note de dónde viene. Cierto es que antes de llegar al primer green se enfundó la sudadera, pero no la mantuvo demasiado. Le sobraba todo, necesitaba espacio y libertad de movimientos para enderezar un vástago que quiso nacer torcido. Y eso que en los tres primeros tramos ya había dejado un par de golpes mágicos.

El tercero en el 10, un approach chipeado ‘made in Edu Celles’, el reconocido juego corto que repasó con su profesor aquí mismo el lunes y martes. El segundo en el 12, formato salida de búnquer salvando panza de la trampa de arena. Vuelo de izquierda a derecha que le satisfizo. Tanto que accedía a la alfombra con el ‘putter’ en la mano y una botella de agua en la otra. Iba decidido a estrenar su cuenta negativa, pero medio palmo fue el trecho esquivo.

Por contra, no tardó en aparecer el efecto nocivo que nunca falta, ese mal hoyo que te deja tocado y pone a prueba, más en su caso, la recuperación mental viniendo de una racha de resultados alejados de lo esperado. Tuvo que ser el 13, esta vez sí sinónimo de mal fario, de bola loca saltarina que acaba donde no debe. Varias veces. La llegada hasta esa bandera se las traía. Un obstáculo de agua antes de green que te pone en la tesitura de la conveniencia de aparcar el driver.

Salida al rough de la izquierda, con la bola hundida en su frondosidad y la hierba naciendo a contrapelo. Poco sitio para meterla mano. El approach resulta accidentado, se pasa de trayectoria y acaba fuera de green en una maraña de vegetación que alcanzaba al de Barrika por la rodilla. El ruido constante de las avionetas, que partiendo de un pequeño aeródromo cercano no dejaron de volar en toda la mañana, le daban al negociado de Rahm la tensión bélica de lo que se traía entre manos. Con el tercer golpe ni pudo llegar a green. Una especie de salto de rana pero no pifiado por la ejecución. Esta vez no había manera de atacar la bola. Le acabó cayendo el doble bogey.

Desenfadado y hablador

Moderó sus gestos. La verdad es que no los hubo y sí, con el paso del día, se le vio mucho más hablador, bromeando o hablando en clave de desenfado con Adam Hayes, su caddie, que tuvo trabajo extra pidiendo al númeroso público que recordara que había dos jugadores más en acción al margen del ídolo local, Alexander Levy, francamente acertado en casa. Le vino bien a Rahm que el galo y Fleetwood se vinieran arriba antes, que en cierto modo activaran la baliza de atención. Dolido por el +2, el vizcaíno reemprendió la marcha con una barbaridad de cañonazos que sacó 40 metros a las bolas competidoras. No hubo guinda por el putter, pero olía a mejoría.

Camino de la primera media vuelta, comenzó a ser muy preciso en el green. En uno de los más exigentes, el del 16, de los que despejan dudas sobre la valentía -agua y arena delante de la bandera y veinte metros de alfombra detrás como zona de confort-, bordó el aterrizaje. El backspin (retroceso) enlazó al concluir con el remate de la caída. Metros de oro para acercarse a un hoyo que por fin profanó bajo el par. La cazoleta a siete pasos. Perfecto. Ni el aviso de juego lento recibido por el partido alteró a un trío que estaba divirtiendo a su séquito.

Iba a más Rahm. Le faltaba prolongar su buena lectura y decisión en dos o tres hoyos seguidos. No acababa de conseguirlo porque se le resistían las calles limpias. En el 18 repitió búnquer con otra salida magnífica; en el 1 revisitó el rough; y en el 2 más arena, esta vez conla bola clavada y condenada a la imprecisión en su envío al green por mucho que el de Barrika le echara todo y apuntara al trapo casi acertando. Pero el objetivo se quedó atrás y el +2 volvió a su casillero.

Su rabia se quedó en sus brazos transmitiéndola al driver. Dos calles perfectas en el 3 y el 4. Para él así se ponen las alfombras rojas. Con otro búnquer previo, no importa. La recuperación puso medio birdie, completado con el putter. Levy hacía un eagle y Fleetwood también birlaba un golpe para colocarse -2 y -3. Rahm seguía sin ver el rojo en su casillero, pero estaba cerca. También prologado por una buena salida se personó en el siguiente a dos metros y medio del hoyo en dos golpes. Y nueva diana. Trece banderas visitadas y volvía a igualar al campo.

Le Golf National le puso a prueba en la recta de llegada. Aprobado con nota. Un fuera de calle en el 5 le obligó a superar la ladera de una loma y se quedó a cuatro dedos del birdie. Después, 15 metros corto y a su gran putt le faltó el tirón final cuando la bola no acabó de coger la inercia necesaria en la caída. Y en el 7 se acercó a medio palmo de embocar desde 25 metros. Otra bola corta combinada con un approach de los estudiados durante la semana. Y fin de fiesta para sumar su cuarto birdie en el 9. Y eso que desde el tee de salida dirigió su misil a fuera de calle. Peor aún, en una ladera y a pies de casi el único arbusto que vivía allí. Entre el arco de una rama caída vio hueco para recuperar el fairway, llegar íntegro a green y concluir con un putt cuesta abajo de metro y medio que le devuelve al estado feliz de los números rojos.