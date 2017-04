Jon Fernández, campeón de España en seis minutos

Seis minutos. Mejor cuando no es necesario más tiempo, aunque el espectáculo se resienta. No es Jon Fernández un púgil con prisa. Lo demuestra con su temple, lo ortodoxo de su trabajo y la cabeza con que afronta los combates. Pero sus puños le desdicen. Esa pólvora concentrada que oculta en una zurda con espíritu desbrozador le sigue abriendo camino, derribando muros, dándole el visado de etapa superada. Con la de ayer en Miribilla van doce, diez de ellas con ese marchamo prematuro que tanto engalana el carnet de un boxeador. Campeón de España, como quería. Y ahora a pensar en regresar a Estados Unidos en un par de meses. La hoja de ruta parece trazada con escuadra y cartabón.

Lástima que Ismael García quebrara tan pronto. Sólo él, su pómulo y arco de ceja saben lo duro que pega el de Etxebarri. Traía desde Torrellano un plan, pero sobre el ring la perspectiva es otra. La envergadura es un escudo protector para el vizcaíno, una atalaya desde la que le resulta más sencillo esquivar. También un puesto de francotirador para manos largas que un oponente inhabituado a la desproporción se come sin verlas venir. Es una ventaja que le ha dado su anatomía y la explota con la sabiduría de un veterano que lleva toda la vida viviendo de ello.

Mendoza confirma su superioridad ante Rodríguez en el título superligero El afincado en Vitoria se sobrepuso a una cuenta de protección en el segundo asalto para enviar a la lona a su rival hasta tres veces y acabar ganando por ko técnico en el octavo round#:: J. M. CORTIZAS bilbao. Pelea extraña con un desenlace contrario a lo que dictó su comienzo. Natxo Mendoza volvió a ceñirse un cinturón nacional, esta vez el superligero, tras deshacerse por k.o. técnico en el octavo asalto de un Rubén Rodríguez que fue, sin embargo, el primero que amagó con hacerse con el botín. El afincado en Vitoria concedió una ventaja innecesaria al vecino de Leganés con una cuenta de protección en el segundo round que fue, cosas del boxeo, el prólogo de su clara victoria. Fue en un lance inesperado en el que el ratón se comió al gato. Había llevado Mendoza a las cuerdas a su oponente, pero Rubén Rodríguez rodó bien sobre ellas, cambió las tornas, sacó de caza su mano buena y dio en la diana. Una serie acompañó al pupilo de Celaya camino a la lona. Sin sentir más allá sus efectos, el alavés de adopción comenzó a tejer su respuesta. Siguió adosado al ensogado para salir de este cruzando crochets. Así comenzó la muestra de aguante del madrileño. Porque en adelante la suya fue una lucha por la supervivencia. Noble en las formas, lo mismo que tosco, Rodríguez fintaba con maestría dejando muchas veces en evidencia la puntería de Mendoza, pero éste le encontraba como quería a la contra, cuando se topaba con una guardia endeble, siempre baja, abierta a la entrada de manos letales. Una contra de izquierda equilibró las cuentas de protección en el tercer asalto. Seca, de las que no ves venir hasta que te ha achatado el perfil. Hubo más. La valentía, el ser buen encajador, ya no le podían dar crédito al de Leganés, que volvió a desplomarse en el séptimo y octavo. Se quedó Mendoza sin la guinda de meter un puño decisivo del que no se restableciera su coaspirante, que desde el séptimo episodio compitió con el pómulo izquierdo ya abierto. Pero sus acometidas bastaron para desarbolarle y aunque llegó al rincón en el octavo, desde su esquina decidieron con buen criterio no prolongar más tal agonía.

En el primer asalto 'Jonfer' no le dio cuerda a García. Le permitió clavar los pies en el centro del cuadrilátero, hasta encajó un par de manos sueltas, directos que llegaron amortiguados por la lejanía, el cálculo inexacto de distancia y potencia. Nada que no entre en lo asumible por quien sube los tres peldaños y se escurre entre las cuerdas para litigar con un prójimo. Nada le apartó de lo que debía hacer. Siempre en su sitio, donde quería y debía estar. No tuvo que rebuscar mucho para activar su izquierda, un garfio que avisa del temporal, que marca a la presa. Isma García comenzó a acusarlo en su capacidad aeróbica, en la huella en su rostro y en la confianza. Porque cada vez que quiso desquitarse, salir de la zona de penumbra, ni atisbaba a ver al ahora entrenado por Tinín Rodríguez, preciso en cada paso atrás que le alejaba un mundo del alcance del alicantino.

A diferencia de otras ocasiones, algo vio Jon Fernández en su rival. Arrancó el segundo asalto metiendo dos marchas más, buscándoles con fiereza. Ambas manos en modo estéreo, martillos pilones, secuencias de golpes que convertían el castigo en una lluvia torrencial. Y la zurda, esa izquierda dotada de vida propia que sorteaba la guardia para impactar siempre en el rostro de un muy quebrado y dolorido Isma García, que para entonces daba ya por perdida la causa.

La tremenda inflamación en la zona izquierda de su rostro verificó la decisión de su rincón. Bien preparado, valiente, noble. Un luchador que aceptó presentarse en Bilbao a por una oportunidad quizá algo prematura para sus siete peleas previas, un joven que el lunes regresará dolorido a trabajar en la imprenta que le lleva la comida a casa. Aspira a que el boxeo también.Debe seguir porque su trayectoria amateur le avala. Pero entendióla situación propiciada ayer. Seguir, teniendo tan mala pinta la función era un disparate. Declinó iniciar el tercer asalto y 'Jonfer' conquistó el cinturón que deseaba.

En el resto de la velada profesional, Fernández 'Mateo' se impuso en su debut a Edwin Téllez a los puntos y Carlos Ramos cazó en el hígado en el primer asalto a Dani Calzado.