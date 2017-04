«No sé si habría algo mejor que un saque de honor en San Mamés»

Jon Rahm no sueña solo con ganar un gran torneo de golf. De hecho, el deportista vizcaíno, aficionado del Athletic hasta la médula, ha confesado en una entrevista no saber si «habría algo mejor que un saque de honor en San Mamés». Por ello, mira con cierta envidia a Sergio García, campeón del último Masters de Augusta, que será homenajeado así en el estadio Santiago Bernabéu poco antes del clásico de fútbol entre el Real Madrid y el Barcelona. El jugador castellonense ha anunciado que lo hará con la chaqueta verde.

Es por ello por lo que Jon Rahm no dudó fantasear con la posibilidad de que le pudiera pasar a él en San Mamés. «Si hiciese un saque de honor en San Mamés no sé si habría algo mejor a lo que podría aspirar. Espero que no me lo pidan hasta que gane un 'grande', porque no es ninguna broma ganarlo. Esperemos que sea más pronto que después, aunque por ahora solo he jugado tres 'grandes' en mi vida. Me queda mucho por aprender, espero que pase pronto y si no con que pase me conformo", ha declarado por videoconferencia desde Arizona en el marco de la feria Unigolf celebrada en Ifema.

Rahm se ha mostrado ambicioso en su discurso y ha asegurado que jugadores como Sergio García son una referencia a seguir para intentar llegar a ganar algún día un torneo «grande». «Si tuviese una carrera como la que ha tenido Sergio estaría satisfecho. Es uno de mis grandes ídolos y ha cerrado muchas bocas. Ser numero uno algún día es lo que me motiva. El hecho de pensar en ponerme la chaqueta verde o ganar el US Open es algo que me motiva día a día. Me auto-motivo fácilmente porque me gusta ir al campo entregado a lo que voy a hacer», ha apuntado.

Participará en el Valderrama Masters de San Roque (Cádiz) Jon Rahm también confirmó que, salvo lesión, participará en el Valderrama Masters, que se disputará en Real Club de Golf del municipio gaditano de San Roque entre el 19 y el 22 de octubre. «Solo he jugado una vez en Valderrama y fue hace seis años. Desde entonces mi juego ha cambiado bastante. No es un campo en el que pueda pegar el 'drive' a mi gusto, pero será estratégico porque los golpes tendrán importancia y hay que ser preciso», dijo. El golfista español declaró que Valderrama «no es un campo fácil ni tiene las condiciones más fáciles» para jugar. «Aún así, espero jugar bien. Me hace mucha ilusión porque no he jugado un torneo profesional en España antes y me hace ilusión participar. Es un campo muy divertido y es un reto», comentó Rahm sobre el Valderrama Masters, que este año vuelve al circuito europeo.

«Severiano Ballesteros, José María Olazabal y Sergio García han ganado grandes y yo quiero ser el cuarto que gane uno. Si hay algún golfista español antes no me importaría, pero me encantaría unirme al grupo de ganadores del Masters», ha manifestado Rahm, que ha calificado de «orgullo tremendo» las comparaciones que ha recibido con Severiano Ballesteros. «Es el más grande y que me comparen con él me hace mucha ilusión, pero no soy Seve ni pretendo serlo. Es único y el golf en España, si no es por él, no sería lo que es hasta ahora. Es mi mayor ídolo», ha afirmado.

«Me veo bien»

Jon Rahm ha ganado en su primer año dentro de la PGA el Farmers Insurance Open y ha cuajado una buena actuación en su primer Major de la temporada, con una destaca escalada en las diferentes clasificaciones mundiales, European Tour y Fedex Cup. Por ello, ha dicho ser «muy optimista y aspirar a cotas muy altas» en su carrera deportiva: «Me veo bien, me veo cómodo y me veo con posibilidades este año de ganar algún torneo y seguir jugando torneos grandes».

También explicó que «mi calendario lo decido yo y ahora todo depende de mi lo que quiera o no quiera. Me dejo aconsejar por los que más saben, pero lo decido yo», ha apuntado. «Voy a limitar el número de torneos que juego. Ahora estoy jugando menos que otros, pero sí voy a estar en los campos que más me llaman la atención. Quiero llegar a final de año a torneos importantes descansado», ha confesado

Rahm ha hablado sobre el estadounidense Tiger Woods, un jugador que «elevó el nivel del golf». «Es un gran competidor, uno de los mejores de la historia y hacer lo que hizo y dominar como dominó lo hacen un referente. Si volviera a jugar, algo que parece complicado, me encantaría jugar con él», ha declarado.